Norris blijft kalm: "Weten nog niet wie onze grootst concurrent is"

Lando Norris eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. De Brit werd verslagen door Max Verstappen, en hij zal het ook dit jaar weer moeten opnemen tegen de viervoudig wereldkampioen. Norris stelt echter dat hij nog niet weet wie zijn grootste tegenstander gaat worden.

Norris kende vorig jaar zijn beste seizoen uit zijn loopbaan. Hij won voor het eerst races, en hij wist zich in de strijd om de titel te mengen. Rondom de zomer kwam hij in de buurt van Verstappen, maar de voorsprong van de Nederlander was groot genoeg. Norris hielp zijn werkgever McLaren wel aan de constructeurstitel, door de seizoensfinale op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi te winnen.

Goed starten

Norris wil nog niet te vroeg juichen voor het aankomende seizoen. De Britse coureur blijft realistisch als hij vooruitkijkt in gesprek met CNBC op het World Economic Forum in Davos: "Het is weer een nieuw seizoen. Elk seizoen dat ik tot nu toe heb gereden, was om verschillende reden heel anders. We zijn nog niet op een goede manier aan het seizoen begonnen. Dat weten we. Vorig jaar zijn we ook niet aan het seizoen begonnen zoals we wilden. We moesten hierdoor later terrein goedmaken. We willen sterk beginnen en daarop voortbouwen."

Grootste concurrent

Norris is echter wel optimistisch. De McLaren-man stelt wel dat hij nog niet helemaal weet wat hij kan verwachten: "Het is tijd voor verandering en daar werkt iedereen in de fabriek hard voor. Het boeiende is dat we niet weten wat er zal gebeuren. We weten niet wie de grootste concurrenten zullen worden. Het enige wat we weten, is dat het spannend zal zijn. We rijden onder dezelfde regels, het komt dus aan op de kleine marges. Ik ben vorig jaar goed geëindigd, en dat kwam niet alleen door de constructeurstitel, maar ook persoonlijk eindigde ik zoals ik wilde. Dat is belangrijk. Ik begin aan het nieuwe seizoen met vertrouwen, maar weet ook wel dat het lastig wordt."