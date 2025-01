Vader Sainz koestert geen wrok jegens Ferrari

Lewis Hamilton domineerde afgelopen week het nieuws. Hij is begonnen aan zijn nieuwe klus bij Ferrari, en hij is daar de opvolger van Carlos Sainz. De Spanjaard moest plaatsmaken voor Hamilton, maar volgens zijn vader is zijn laatste jaar bij Ferrari op een respectvolle manier verlopen.

Sainz aasde geruime tijd op een contractverlenging bij Ferrari. In de winter van 2024 werd echter duidelijk dat Ferrari Hamilton had vastgelegd. Het was een pijnlijk moment voor Sainz, die vervolgens wel een sterk seizoen afwerkte bij de Italiaanse renstal. Hij kreeg een mooi afscheid bij Ferrari, en hij rijdt vanaf dit jaar voor het team van Williams. Het is een stapje achteruit, maar er liggen wel genoeg kansen.

Perfecte storm

Zijn vader Carlos Sainz senior vond het jammer dat zijn zoon moest vertrekken bij Ferrari. Hij wil de Italiaanse renstal echter niet aanvallen in de podcast El Cafelito: "Nou, ik zou niet zeggen dat dat ze zich slecht hebben gedragen. De omstandigheden van de perfecte storm hebben zich voorgedaan. Ferrari was blij met Carlos, maar de mogelijkheid voor een overstap deed zich voor, omdat Hamilton zichzelf heeft aangeboden. Hij is het die Ferrari heeft benaderd, dan doen bepaalde omstandigheden zich voor. Misschien had dat proces duidelijker kunnen zijn, maar dan was het uitgelekt."

Prachtig afscheid

Ferrari gaf Sainz eind vorig jaar een mooi afscheid. Hij mocht samen met zijn vader een aantal rondjes rijden op het circuit van Fiorano, en Ferrari gaf hem de auto waarmee hij zijn eerste Grand Prix had gewonnen cadeau. Sainz senior vond het een prachtige dag voor de familie: "Er was sprake van een heel leuk detail, namelijk het afscheid. Ze gaven hem een auto en ze nodigden me uit om in Fiorano met een Formule 1-auto te komen rijden. Hij heeft het wel heel erg goed moeten doen om die dingen te laten gebeuren."