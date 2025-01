Begrip voor nieuwe FIA-regels: "F1-coureurs zijn rolmodellen"

Autosportfederatie FIA zorgde deze week voor opschudding met een opvallende regelwijziging. Coureurs kunnen nu zeer zwaar worden gestraft bij 'wangedrag'. Er is veel kritiek, maar Martin Brundle toont begrip. Hij stelt dat de Formule 1-coureurs rolmodellen zijn.

De FIA heeft zich niet geliefd gemaakt met de wijziging aan de Sporting Code. Ze gaan streng ingrijpen bij het wangedrag van coureurs. Het gaat hier om verschillende vormen van wangedrag, waaronder het algemene gebruik van taal. Dit kan dus betekenen dat het gaat om schelden. De straffen zijn zwaar. De FIA wil zware boetes gaan uitdelen, en bij meerdere overtredingen moeten coureurs zelfs vrezen voor een schorsing van een maand en het afnemen van WK-punten.

Rolmodellen

De coureurs hebben nog niet gereageerd, maar het is wel duidelijk dat er veel ergernis is. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle toont echter begrip. Bij Sky Sports legt Brundle dat uit: "We zijn rolmodellen, de Formule 1-coureurs zijn rolmodellen. Je hoeft niet onnodig te schelden tijdens een persconferentie. In het heetst van de strijd in de auto, als je vol zit met adrenaline, wanhoop of vreugde, dat is wat anders. Ik houd van rugby, omdat ze daar zoveel respect voor de scheidsrechters hebben. Ik denk dat de Formule 1 hetzelfde zou moeten zijn."

Stewards uitschelden

Brundle wijst naar incidenten van vorig jaar. Max Verstappen kreeg toen een taakstraf voor het schelden in een persconferentie, en hij reageerde woest over de boordradio. Brundle gaat verder met zijn betoog: "Je bent het rolmodel voor alle coureurs die eraan komen. Dus als je niet netjes rijdt, of valsspeelt met de track limits of wat dan ook, of als je de stewards 'stomme idioten' noemt om een voorbeeld te geven. Er zijn verschillende degradaties en hoe zwaar je wil dat dat aangepakt wordt, is een heel ander verhaal. Maar ik vind het niet erg dat er wat regels zijn voor de Formule 1-coureurs, ze zijn rolmodellen."