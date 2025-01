Door Verstappen gesigneerde simulator brengt reusachtig bedrag op

Een bijzondere veiling heeft veel geld opgebracht voor het goede doel. Het team van Red Bull Racing heeft een speciale simulator met een handtekening van Max Verstappen laten veilen. Het zorgde voor veel aandacht en het levert veel geld op dat naar het goede doel gaat.

Sinds eind december konden geïnteresseerden op een speciale veiling van F1 Authentics bieden op een speciaal object. Red Bull had een speciale simulator ter beschikking gesteld. Het ging om een unieke Red Bull Racing Motion Simulator die is gebaseerd op de Red Bull RB19. Van deze simulator is maar één versie geproduceerd en het is een 1-op-1 replica van de echte racewagen.

Verstappen

Om de simulator nog specialer te maken, werd Max Verstappen ingevlogen. De Red Bull-coureur en viervoudig wereldkampioen reisde na de race in Abu Dhabi af naar Milton Keynes om een handtekening op de simulator te zetten. Hierdoor werd het object nog unieker. De mensen met interesse konden bieden op het object, en de veiling sloot uiteindelijk op oudejaarsavond. Nu is duidelijk geworden hoeveel de simulator heeft opgebracht voor het goede doel.

Goede doel

Via de veiling van F1 Authentics is er meer dan honderdduizend pond opgebracht. Het uiteindelijke bedrag bedroeg 103.000 pond, omgerekend is dat ruim 122.000 euro. Het is niet bekendgemaakt wie uiteindelijk het winnende bod heeft geplaatst. De opbrengst van de veiling gaat naar de stichting Wings for Life. De stichting heeft als grote doel om een genezing te vinden voor letsel aan het ruggenmerg. De winnaar van de veiling krijgt niet alleen de speciale gesigneerde simulator, maar ook een prijs van Red Bull. Hij of zij krijgt namelijk ook een speciale rondleiding over de Red Bull Technology Campus in het Britse Milton Keynes. Het komt wel vaker voor dat teams speciale objecten veilen, simulators brengen echter niet vaak zoveel geld op.