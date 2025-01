Colapinto wil Alpine terug naar de top brengen

Franco Colapinto staat sinds dit jaar onder contract bij Alpine. Hij is aangesteld als reservecoureur, maar in de toekomst kan dat veranderen. Hij is deze week begonnen aan zijn klus bij Alpine, en hij wil bijdragen aan nieuwe successen. Hij wil het team terugbrengen naar de top.

Colapinto maakte vorig jaar een goede indruk bij zijn invalbeurt bij Williams. Aangezien er voor dit jaar geen Williams-zitje beschikbaar was, keek hij om zich heen. Hij tekende een contract bij Alpine, en dat zorgde direct voor speculatie. Debutant Jack Doohan staat hierdoor onder grote druk, en volgens meerdere geruchten moet hij vrezen voor zijn zitje. Alpine stelt echter dat ze Doohan gewoon een eerlijke kans gaan geven.

Terug naar de top

Colapinto meldde zich gisteren voor het eerste op de Alpine-fabriek in Enstone. Hij nam direct plaats in de simulator, en hij was ambitieus. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is een genot om hier te zijn. Ze hebben me een geweldig welkom gegeven en het is echt een voorrecht om onderdeel te zijn van een team als Alpine. We gaan hard werken om Alpine en het hele team terug te brengen naar waar het hoort te staan: vechten voor titels en zeges. Ik weet dat we onderdeel zijn van een geweldig team en een geweldige groep mensen die aan de top willen staan en willen winnen."

Invallen

Colapinto wil het team zoveel mogelijk gaan helpen. De Argentijn hoopt een belangrijke rol te gaan spelen achter de schermen, maar hij staat ook klaar als hij moet invallen: "Ik zal heel alert zijn op alles wat er gebeurt en ik zal er natuurlijk altijd klaar voor zijn als ik op een gegeven moment in de auto moet stappen. Met alle tests, de ontwikkeling van de nieuwe auto en de tijd in de simulator wil ik klaar zijn voor alles wat er gaat gebeuren."