Alpine wil Doohan eerlijke kans geven ondanks komst Colapinto

Het team van Alpine zorgde deze winter voor de nodige speculatie. Ze contracteerden Franco Colapinto als de nieuwe reservecoureur, en dit zorgde direct voor geruchten over de positie van Jack Doohan. Bij Alpine willen ze Doohan echter een eerlijke kans geven.

Doohan werd vorig jaar gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly. Hij maakte in Abu Dhabi al zijn debuut als vervanger van Esteban Ocon, maar in de wintermaanden bestonden er twijfels over zijn toekomst. Alpine zat namelijk achter Colapinto aan, die vorig jaar veel indruk maakte bij Williams. Toen Colapinto werd gepresenteerd als reservecoureur, gingen er verhalen rond over Doohan. Volgens de geruchten zou hij na een paar races al aan de kant kunnen worden geschoven.

Eerlijke kans

Doohan meldde zich op woensdag echter in de fabriek om zijn stoeltje te passen. Alpine-teambaas Oliver Oakes probeert in de podcast 'James Allen of F1' een einde te maken aan de verhalen: "Wat de toetsenbordhelden over Jack hebben geschreven, was een klein beetje wreed. Maar hij krijgt een eerlijke kans. Het is niet de intentie om druk op zijn schouders te leggen. Het is oprecht om het team opties te geven voor later. De Formule 1 draait voor mij om kleine marges. Er zijn een heleboel mensen die elk weekend afhankelijk zijn van een coureur en we moeten ervoor zorgen dat we de beste coureurs in de auto hebben, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst."

Toekomst

Oakes gaat ook in op de komst van Colapinto. De Britse teambaas krijgt de vraag wat Colapinto te bieden heeft: "Franco heeft een geweldige eerste indruk achtergelaten bij Williams. Het was duidelijk dat hij op het einde waarschijnlijk iets te veel probeerde. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de situatie daarin meespeelde. Hij had geen stoeltje en probeerde te veel indruk te maken. Maar de crux is dat hij een sterke indruk heeft gemaakt met de snelheid die hij liet zien. Het is voor ons als team goed om een geweldige line-up te hebben van twee jonge coureurs in de vorm van Paul Aron en Franco, want het gaat niet alleen om 2025. 2026 en 2027 liggen om de hoek en het is moeilijk om in de Formule 1 te plannen wat er gaat gebeuren en welke coureurs je in de auto moet hebben. Voor ons houdt het iedereen eerlijk over hoe ze presteren en het biedt opties."