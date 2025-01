FIA-steward twijfelt aan keuze Red Bull voor Lawson

Liam Lawson is vanaf dit jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in hem, en ze hebben hem verkozen boven Yuki Tsunoda. Johnny Herbert vraagt zich af of Lawson de juiste keuze is, hij stelt dat de Nieuw-Zeelander nog moet bewijzen dat hij het zitje waard is.

Lawson heeft nog maar elf Grands Prix verreden in de Formule 1. Hij heeft nog geen volledig seizoen in de koningsklasse verreden, maar toch hebben ze veel vertrouwen in hem. Tijdens zijn invalbeurten liet hij namelijk zien dat hij geen gevecht uit de weg gaat, en hij liet zien dat hij Yuki Tsunoda aardig kon bijhouden. De Japanner aasde op promotie, maar de Red Bull-top heeft meer vertrouwen in Lawson.

Nog niets bewezen

Johnny Herbert vraagt zich af of Red Bull wel de juiste keuze heeft gemaakt. De Britse oud-coureur en huidig FIA-steward geeft zijn mening bij Casinoutanspelpaus.io: "Ik denk niet dat Liam Lawson heeft bewezen dat hij het Red Bull-zitje honderd procent waard is. Volgens mij gaat het er altijd om hoe je het doet tegen je teamgenoten. En in zijn tijd bij Racing Bulls heeft hij Tsunoda ook niet weggeblazen. Tsunoda was altijd razendsnel als het op de kwalificatie neerkwam. Hij had zo zijn dagen, en er was een mooie synergie tussen die twee."

Sterker niveau

Herbert denkt dat Lawson over de juiste ingrediënten beschikt om het opnemen tegen Verstappen. Hij blijft echter twijfelen aan deze keuze: "Ze hadden een hele goede back-up van één van die twee coureurs. Maar de dominante kracht is altijd iemand die in een team kan springen en dat team kan leiden. Door dat team te leiden, kom je in de positie waarin Liam zich op dit moment bevindt. Hij moet het opnemen tegen Max Verstappen, maar die staat waarschijnlijk nog een niveau of twee boven iemand als Tsunoda. Het gaat er nu om hoe hij van het niveau van 2024 naar een veel sterker niveau in 2025 kan gaan."