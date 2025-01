Opvallend positieve Hülkenberg ziet kansen bij Sauber

Nico Hülkenberg rijdt vanaf dit jaar voor het team van Sauber. De Zwitserse renstal wordt vanaf volgend jaar het fabrieksteam van Audi, en men verwacht dat ze dit jaar een zwaar seizoen gaan krijgen. Hülkenberg ziet dat anders, en hij ziet zeker kansen.

Hülkenberg kende vorig jaar een uitstekend seizoen in dienst van het team van Haas. Hij wist met enige regelmaat punten te scoren, en wist met Haas de weg omhoog in te zetten. De Amerikaanse renstal zette de ommekeer in gang, en veel mensen zie de stap naar Sauber als een stapje achteruit. Het team wordt volgend jaar pas Audi, en vorig jaar scoorden ze slechts één keer punten en werden ze met een straatlengte achterstand laatste.

Beter voor de dag komen

Hülkenberg is echter positief. De ervaren Duitse coureur ziet kansen, en hij sluit een ommekeer zoals bij Haas zeker niet uit. Hij wordt naar zo'n comeback gevraagd in een interview met Auto, Motor und Sport: "Het voorbeeld van Haas laat zien dat het zelfs in korte tijd mogelijk is. Ik geloof ook dat Sauber met de update van Las Vegas al een eerste stap in de goede richting heeft gezet. Dat was een flinke correctie. En in de laatste drie races was de auto competitiever en stond hij dichter bij het veld. Dat was ook mijn indruk tijdens de test."

Richting

Hülkenberg bestuurde de auto tijdens de post season test in Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina maakte de Zwitserse bolide dus een goede indruk op hem. Hij is dan ook zeker niet negatief over het aankomende seizoen dat van start gaat met de Grand Prix van Australië: "Natuurlijk kan er nog veel worden gedaan op het gebied van de details, en er valt ook nog veel te optimaliseren. Maar de richting die we opgaan is duidelijk."