Marko prijst Verstappen: "Niet alleen de beste coureur, ook de snelste"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Het is nog onduidelijk hoe de verhoudingen zullen liggen, maar Helmut Marko heeft zeer veel vertrouwen in Verstappen. Marko ziet Verstappen als de beste coureur van het veld.

Verstappen heeft in de afgelopen jaren een flinke hoeveelheid records gebroken. De Nederlander had het vorig jaar zwaar, Red Bull was niet meer het snelste team en Verstappen moest het soms helemaal alleen doen. Hij haalde er elk weekend het beste uit, en na een fenomenale zege in de stortregen in Brazilië kon hem de titel eigenlijk niet meer ontgaan. Verstappen pakte in Las Vegas zijn vierde wereldtitel.

Snelste coureur

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft altijd zeer veel vertrouwen in Verstappen gehad. De Oostenrijker ziet Verstappen als de allerbeste coureur van het moment. Marko doet daar ook niet geheimzinnig over als hij naar Verstappen wordt gevraagd in gesprek met het Duitse Sport Bild: "In het rijdersveld van 2025 kan niemand tippen aan Max Verstappen. Max is namelijk niet alleen de snelste coureur, maar ook de beste coureur in de Formule 1 als het aankomt op het gehele pakket."

Hamilton

Marko probeert Verstappens voordeel uit te drukken in rondetijd: "Per ronde haalt hij één of twee tienden uit de auto, die verder geen andere coureur kan vinden, ook niet Lando Norris of Lewis Hamilton." Marko vraagt zich af of Hamilton bij Ferrari een bedreiging kan gaan vormen voor Verstappen: "Hamilton heeft zeker de snelheid nog, maar ook over een heel seizoen? Daar twijfel ik aan. Zelfs als hij een goede Ferrari heeft, en wij maar een middelmatige Red Bull bouwen voor Max, zou ik mijn geld altijd op Max zetten. Hamilton moet oppassen dat hij bij Ferrari niet in een negatieve spiraal terechtkomt, zoals bij Mercedes gebeurde, als zijn start bij Ferrari niet loopt zoals gehoopt."