Red Bull-kopstuk droomt van titanenstrijd tussen Verstappen en Alonso

Fernando Alonso droomt nog altijd van een derde wereldtitel. De Spanjaard hoopt dat Aston Martin snel kan meevechten om de zeges. Als dat gebeurt, dan kan dat uitdraaien op een titanenduel met Max Verstappen. Paul Monaghan denkt dat dit een geweldige strijd zal zijn.

Alonso is de oudste coureur van het Formule 1-veld, maar hij heeft geen snelheid ingeleverd. De Spanjaard liet in de afgelopen jaren zien dat niemand hem over het hoofd moet zien. In 2023 stond hij regelmatig op het podium, terwijl hij het vorig jaar iets lastiger had. Hij verlengde wel zijn contract bij Aston Martin, en hij hoopt in 2026 een gooi naar de titel te gaan doen. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Aston Martin heeft een aantal grote namen binnengehaald.

Genadeloos

Paul Monaghan blijft gewoon werken bij Red Bull. De chief engineer werkte in het verleden samen met Alonso bij Renault. Hij is de Spanjaard nog lang niet vergeten, zo laat hij weten aan DAZN: "Hij is genadeloos. Als je hem de kans geeft om te winnen, dan kun je erop rekenen dat hij die kans niet verpest. Hij was zo kalm toen hij aan de leiding ging bij die eerste overwinning, in Hongarije. Niets deerde hem toen. Ik denk dan ook niet dat hij nu ineens zenuwen zou hebben en een fout zou maken. Als je hem de kans geeft, dan zal hij nog steeds slagen."

Verstappen

Aangezien de regels volgend jaar gaan veranderen, behoort een strijd tussen Verstappen en Alonso tot de mogelijkheden. Monaghan ziet dat wel zitten: "We zullen veel auto's moeten bouwen, want die twee geven elkaar nog geen halve millimeter toe! Ik kan me voorstellen dat ze snel, eerlijk en meedogenloos zouden zijn. De radio's zouden erg druk zijn, maar er zou genoeg respect zijn tussen die twee. Het zou niet slecht zijn. En eerlijk gezegd, als Fernando op dit punt in zijn loopbaan tegen Max kan vechten, dan neem ik mijn hoed daarvoor af. Het zou geweldig zijn om te zien."