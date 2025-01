Kippenvel bij Hamilton na eerste Ferrari-test

Lewis Hamilton heeft vandaag zijn eerste meters in een Formule 1-wagen van Ferrari gereden. Tijdens een TPC-test op het circuit van Fiorano maakte hij kennis met de Ferrari. Hamilton heeft ervan genoten, en stelt dat het hem deed denken aan zijn eerste test in de Formule 1.

Na elf jaar in dienst van Mercedes stapte Hamilton deze winter over naar Ferrari. In Italië keek men reikhalzend uit naar zijn eerste werkweek in Maranello. Toen hij op maandag op het hoofdkantoor arriveerde zorgde dat al voor headlines, en de gekte werd alleen maar groter. Vandaag reed hij een TPC-test, en rondom Fiorano stonden honderden fans om een glimp op te vangen van de zevenvoudig wereldkampioen.

Eerste keren

Met een kanariegele helm op zijn hoofd reed Hamilton rond kwart over negen in de ochtend de baan op. Hij reed ongeveer dertig rondjes, en in een persbericht van Ferrari spreekt hij zich uit: "Ik heb het geluk dat ik veel 'eerste keren' heb meegemaakt in mijn loopbaan, van de eerste test tot de eerste race, het eerste podium, de eerste zege en de eerste titel, dus ik wist niet hoeveel primeurs ik nog zou hebben."

Glimlach

Zijn Ferrari-primeur zorgde echter voor kippenvel. Niet alleen bij de uitzinnige fans, maar ook bij Hamilton zelf. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Maar toen ik vanmorgen voor het eerst in een Ferrari-auto mocht rijden, was dat één van de beste momenten van mijn leven. Toen ik de auto startte en door de garagedeur reed, had ik de grootste glimlach op mijn gezicht. Het deed me denken aan mijn eerste test met een Formule 1-auto. Het was zo'n spannend en speciaal moment. Twintig jaar later voel ik die emoties opnieuw."

Tifosi

Hamilton had ook genoten van de aanwezige Ferrari-fans. Ze stonden met spandoeken, vlaggen en fakkels naast de baan. Hamilton bedankt hen: "Ik wist van buitenaf al hoe gepassioneerd de Ferrari-familie is, van iedereen binnen het team tot aan de Tifosi! Maar om het nu zelf mee te maken als Ferrari-coureur, was ontzagwekkend. Die passie stroomt door hun aderen en je kunt niet anders dan er energie van krijgen. Ik ben zo dankbaar voor de liefde die ik heb gevoeld van iedereen in Maranello deze week, we hebben veel werk te doen, maar ik kan niet wachten om te beginnen."