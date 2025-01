Herbert blijft wijzen naar 'intimidatie' van Verstappen

FIA-steward Johnny Herbert zorgde vorig jaar regelmatig voor ophef. Hij sprak zich regelmatig kritisch uit over Max Verstappen, terwijl hij in dezelfde raceweekenden ook steward was. Herbert blijft erbij dat Verstappen een intimiderende rijstijl heeft, en hij vergelijkt hem met andere grote namen.

Verstappen ontving vorig jaar een aantal zware straffen. Hij kreeg in Singapore een taakstraf voor zijn taalgebruik in de persconferentie, en hij ontving forse tijdstraffen in Mexico voor een incident met Lando Norris. Het zorgde voor veel ophef, en ook Johnny Herbert sprak zich uit. Dit zorgde voor controverse, want Herbert deed zijn uitspraken bij gokplatformen, terwijl hij ook steward was van de FIA tijdens een aantal raceweekenden. Daar was niet iedereen blij mee.

Agressieve rijstijl

Herbert was meerdere keren kritisch op de acties van Verstappen. De Brit zorgde voor ergernis, maar hij blijft achter zijn opvallende uitspraken staan. Ook met het oog op het aankomende seizoen spreekt hij zich weer uit. Hij geeft zijn mening over Max Verstappen tegenover Casinoutanspelpaus.io: "Ik denk niet dat Max nog agressiever zal gaan rijden dan hij nu al doet. Ik denk dat de mate van agressie die we op dit moment zien, waarschijnlijk het maximale is dat hij zal gaan tonen."

Intimidatie van grote kampioenen

Herbert wijst ook naar de agressieve rijstijl van viervoudig wereldkampioen Verstappen. De Britse oud-coureur en huidig FIA-steward wijst naar eerdere momenten in het vorige seizoen en maakt een vergelijking met grote coureurs uit het verleden van de Formule 1: "Het is de intimidatie van Verstappen, met alles wat hij heeft gedaan. Het lijkt op zekere hoogte op de intimidatie van Michael Schumacher, en hetzelfde geldt ook voor Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Mika Häkkinen en ook Sebastian Vettel. Al deze speciale coureurs hebben het vermogen om echt te kunnen schitteren, zelfs wanneer de dingen moeilijk gaan."