Papa Perez wil grootst afscheid voor voormalig Red Bull-coureur

Sergio Perez rijdt dit jaar niet in de Formule 1. Hij is zijn zitje bij Red Bull verloren, en hij heeft nu een sabbatical. Of Perez nog gaat terugkeren in de Formule 1, is nog niet duidelijk. Zijn vader Antonio Perez Garibay droomt hardop van een groots afscheid.

Perez kende vorig jaar een belabberd seizoen bij Red Bull. Hij had een enorme achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen, en crashes en foutjes zorgden voor veel kritiek. Perez had zijn contract wel verlengd, maar de prestaties waren simpelweg niet goed genoeg. Perez verloor na het seizoen zijn zitje, en Red Bull wees de jonge Nieuw-Zeelander Liam Lawson aan als zijn opvolger.

Comeback

Het is nog niet duidelijk of Perez gaat terugkeren in de Formule 1. Zijn vader Antonio Perez Garibay hintte eerder op een Formule E-kans, maar droomt nu in gesprek met Esto van een comeback in de koningsklasse: "Zoals ik al zei, hij gaat nu deze zes maanden afwachten. Als er een goede kans langskomt, dan zal hij die grijpen. Kijk maar eens hoeveel coureurs een sabbatical hebben genomen en hoe ze zijn teruggekeerd."

Legendes

Perez Garibay ziet een terugkeer na een sabbatical wel zitten voor zijn zoon. Hij gaat verder met zijn verhaal met wijst naar een aantal Formule 1-legendes: "Niki Lauda heeft het gedaan, en Kimi Räikkönen en Fernando Alonso ook. Veel coureurs hebben het gedaan en ze zijn sterker teruggekomen dan ooit. Ik twijfel er niet aan dat Checo een goede kans krijgt om nog een paar jaar terug te komen. Hij verdient het om afscheid te nemen als de groten." Hij sluit zijn verhaal af met een mooie boodschap: "De Formule 1 zal groot blijven, met of zonder Checo. De F1-fans zijn vandaag de dag de nummer één in ons land. Ik weet zeker dat er grote dingen gaan komen voor de Mexicanen. En wat er ook gebeurt, ik laat mijn zoon weten dat ik van hem hou."