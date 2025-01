Zelfverzekerde Norris wil met iedereen vechten in 2025

Lando Norris eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij verloor de titelstrijd van Max Verstappen, maar bezorgde zijn team McLaren wel de constructeurstitel. Dit jaar gaat Norris weer op jacht naar eremetaal, en hij wil met iedereen het gevecht aangaan.

Norris kende vorig jaar zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe. De Brit won in Miami zijn eerste Grand Prix, en hij opende de aanval op wereldkampioen Max Verstappen. Het leverde een aantal fascinerende duels op, en Norris bleef over als de enige titeluitdager van Verstappen. De Nederlander was echter beter, en al in Las Vegas prolongeerde hij zijn titel. Norris baalde, maar sloot het seizoen af met vier zeges en acht pole positions.

Pijn

Norris wil dit jaar gaan jagen op de wereldtitel. Hij moest eventjes bijkomen van de verloren titelstrijd, zo legt hij uit in de BBC-podcast 'F1: Back at Base': "Toen het besef doordrong dat het 'weg' was, was het moeilijk. Dit is wat ik heb gedaan sinds ik een kind ben, dit is wat ik wil doen. Dus zodra de kans weg is, en het ook voorbij is, dan doet het pijn." Norris is wel trots op zijn prestaties: "Het is een jaar waar ik best trots was op mijn performance. Ik ben trots dat ik kon presteren onder de druk die we ervaarden, en dat ik heb kunnen leveren. Ik heb mijn fouten gemaakt, maar ik heb daar op hetzelfde moment ook van geleerd."

Strijd

Norris begint dan ook met een goed gevoel aan het nieuwe seizoen. De Britse McLaren-coureur is strijdbaar en waarschuwt de concurrentie: "Als we aan het volgende seizoen beginnen met het gevoel van 'we hebben wat nog is, we hebben een goede auto'... Ik denk dat ik als coureur goed genoeg ben, en dat ik alles heb wat nodig is. Ik kijk ernaar uit om 2025 in te gaan, wetende dat ik veel heb geleerd, dat ik me heb verbeterd en dat ik de strijd aan kan gaan met iedereen."