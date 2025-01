Ferrari trekt nieuw technisch kopstuk aan

Het team van Ferrari wil dit jaar een gooi doen naar de wereldtitel in de Formule 1. Ze willen met Lewis Hamilton op jacht gaan naar goud, en daar zijn de beste mensen voor nodig. Het lijkt er nu sterk op dat de technische afdeling hebben versterkt met een aerodynamicus.

Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal greep in 2024 nipt naast de constructeurstitel, en ze willen weer competitief zijn. Het is de verwachting dat de verschillen tussen de vier topteams dit jaar nog kleiner zullen zijn, en dat biedt kansen voor Ferrari. Met een aantal nieuwe gezichten aan boord willen ze een grote stap gaan zetten.

Vlak voor de start van het seizoen hebben ze weer een nieuwe naam toegevoegd aan het team. Volgens Motorsport.com heeft Ferrari de Franse aerodynamicus Franck Sanchez aangetrokken. Sanchez gaat bij Ferrari werken onder Diego Tondi. De Fransman was tot vorig jaar de hoofd aerodynamicus van Sauber, en hij werkt al geruime tijd in de Formule 1. In 2002 begon hij zijn loopbaan bij Toyota, waarna hij werkte voor Marussia, Toro Rosso en sinds 2021 voor Sauber. Daar kreeg hij een managementfunctie.

Meerdere nieuwe namen

Bij Ferrari is Sanchez de volgende grote naam die is aantrokken. Hamilton is de opvallendste nieuwe naam, hij komt over van Mercedes en gaat dit jaar op jacht naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Hamilton is niet de enige die over is gekomen van Mercedes. Vorig jaar werd bekend dat ook Loïc Serra en Jerome d'Ambrosio de overstap hebben gemaakt van Brackley naar Maranello. Serra is het nieuwe hoofd chassis performance engineering. D'Ambrosio heeft een belangrijke rol gekregen binnen Ferrari. De Belg is de plaatsvervangend teambaas en hij heeft de leiding gekregen over de Ferrari Driver Academy.