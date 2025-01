Ferrari geeft eerste details nieuwe livery prijs bij Hamilton-test

Lewis Hamilton heeft zijn debuut voor Ferrari gemaakt. Hij kwam vanochtend in actie tijdens een TPC-test op het circuit van Fiorano. Direct na zijn eerste rondjes gingen er foto's en video's rond, en nu heeft Ferrari zelf ook de eerste beelden gedeeld van Hamiltons test.

Hamilton reed vanochtend zijn eerste test op het circuit van Fiorano. Rondom het privécircuit van Ferrari stonden honderden fans, en waren er veel cameraploegen aanwezig. In de mist kwam Hamilton vlak na negen uur voor het eerst de baan op. Op de eerste beelden was te zien dat de Ferrari er ongeveer hetzelfde uitzag als in de voorgaande jaren, maar toch zijn er een aantal dingetjes veranderd aan de livery.

Details

Ferrari heeft zojuist zelf ook de eerste beelden van de test van Hamilton gedeeld. Op het korte filmpje is te zien dat Hamilton zich meldt in de pitbox, en dat hij voor het eerst plaatsneemt in de auto. Onder toeziend oog van de monteurs en enkele belangrijke mensen van Ferrari rijdt Hamilton de pitbox uit en het circuit op. Ferrari heeft daarmee ook de eerste details voor de livery voor het aankomende seizoen prijsgegeven.

IBM

Tijdens het wegrijden was op de achtervleugel het logo van IBM te zien, ook naast de cockpit is het logo duidelijk zichtbaar. Ferrari sloot vorig jaar een overeenkomst van het bedrijf, en de deal zou op 1 januari ingaan. Nu is dus duidelijk waar de logo's van IBM zichtbaar zullen zijn op de nieuwe auto's. De logo's van titelsponsor HP zijn nog steeds te zien op dezelfde plekken als vorig jaar. Ferrari is hiermee het eerste team dat meer duidelijkheid geeft over de livery. Mercedes en Racing Bulls reden in de afgelopen weken met camouflagekleuren op de auto. Het is de bedoeling dat de teams de nieuwe livery's aan de buitenwereld tonen tijdens het launch evenement van de Formule 1 op 18 februari in de O2 Arena in Londen.