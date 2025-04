Het Formule 1-seizoen is in volle gang. Dit weekend wordt er geracet in Bahrein, en volgende week staat de Saoedische Grand Prix op het programma. Het land is niet onomstreden, en de Duitse tak van Sky Sports heeft besloten om niet naar Jeddah af te reizen.

De Formule 1 ontving in de afgelopen jaren veel kritiek voor het feit dat ze afreizen naar landen zoals Saoedi-Arabië. Het begrip sportswashing wordt hier vaak bij gebruikt. Dit houdt in dat regimes de sport gebruiken om hun imago op te poetsen. In Saoedi-Arabië staan de vrouwenrechten onder druk, terwijl ook homoseksualiteit er verboden is. Het zorgt voor kritiek, maar toch vinden er veel sportevenementen plaats.

Schumacher

De Duitse tak van Sky Sports heeft besloten om volgende week niet af te reizen naar Jeddah. Ze zullen vanuit een studio in Europa verslag doen van de sessies. De reden van de boycot is duidelijk, ze hebben zich namelijk solidair verklaard met hun analist Ralf Schumacher. De oud-coureur kwam vorig jaar uit de kast, en is daarmee één van de eerste voormalig Formule 1-coureurs die openlijk homoseksueel is.

Analist

Schumacher is aan de zender verbonden als analist en geeft elk weekend zijn mening. Normaal gesproken is hij ook aanwezig op de circuits, maar in Jeddah dus niet. Het is een opvallend statement, want in de Formule 1 vinden dit soort acties zelden tot nooit plaats. De Britse en de Italiaanse tak van Sky Sports zijn aankomend weekend wel aanwezig op het Jeddah Corniche Circuit.

De coming-out van Schumacher was vorig jaar wereldnieuws. Hij deelde het nieuws zelf op Instagram, maar wilde er verder geen groot verhaal van maken. Hij kreeg veel bijval van prominenten uit de sport die het dapper vonden dat hij deze stap durfde te zetten. Schumacher zelf bleef gewoon verder gaan met wat hij altijd doet, het geven van zijn mening.