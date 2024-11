Ferrari sluit grote deal met IBM

Het team van Ferrari heeft wederom een grote partner aangetrokken. De Italiaanse renstal heeft een nieuwe deal aangekondigd, en daarmee zetten ze een grote stap. Ferrari gaat een zogenaamd premium partnership aan met het grote bedrijf IBM.

Ferrari heeft bekendgemaakt dat ze een meerjarige deal hebben gesloten met IBM. De deal met de nieuwe partner zal ingaan op 1 januari 2025. Het technologiebedrijf en Ferrari gaan op meerdere vlakken samenwerken. Zo wordt IBM de premium partner op het gebied van IT Consulting, en zullen er meerdere initiatieven worden opgestart om de fans van Ferrari meer entertainment te leveren.

De deal met IBM is niet de eerste grote samenwerking van Ferrari in dit jaar. Eerder werd HP aangekondigd als de nieuwe titelpartner, het team heeft officieel dan ook Scuderia Ferrari HP. Beide deals komen vlak voor de komst van Lewis Hamilton. De Brit komt na dit seizoen over van Mercedes, en hij kan ook voor veel nieuwe deals gaan zorgen. De zevenvoudig wereldkampioen is bij Mercedes het uithangbord van meerdere bedrijven, en hij geldt nog altijd als één van de gezichten van de Formule 1.