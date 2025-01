Dit is de eerste Ferrari-helm van Lewis Hamilton

Lewis Hamilton heeft zijn debuut voor Ferrari gemaakt. Op het circuit van Fiorano kwam hij vanochtend in de mist de baan op, de interesse was groot en Hamilton zorgde zelf voor veel hype. Hamilton heeft namelijk ook de eerste beelden van zijn nieuwe helm met de buitenwereld gedeeld.

Hamilton is sinds maandag een soort koning van Italië. Zijn bezigheden bij Ferrari zorgen voor headlines, en zijn eerste meters in een Ferrari-bolide uit 2023 gingen vanochtend de wereld rond. Rondom het circuit van Fiorano stonden vanochtend honderden fans, cameraploegen en fotografen. Zelden was er zoveel aandacht voor een simpele testsessie van een coureur. Bij Hamilton was alles anders.

Kanariegeel

De Brit meldde zich vandaag voor het eerst in Maranello, deelde gisteren zijn eerste foto's in het Ferrari-rood en reed vandaag zijn eerste rondjes. Hij droeg daarbij ook zijn eerste Ferrari-helm. De helm van Hamilton is kanariegeel, en het is niet voor het eerst dat Hamilton voor dit kleurtje kiest. In zijn eerste seizoen in de Formule 1 in 2007 reed hij ook met een gele helm, vergelijkbaar met het design dat hij nu heeft gepresenteerd.

Weinig details

Op de eerste foto van de helm is een geel design te zien met rode accenten. Op de bovenzijde staat het logo dat Hamilton ook droeg tijdens zijn dagen bij Mercedes. Verder ontbreken er andere details die Hamilton in de afgelopen dagen wel droeg op zijn helm. Er zijn nog geen statements of mogelijke regenboogvlaggen te zien op de helm. Het is daarnaast ook nog niet duidelijk of dit de helm is waar Hamilton mee gaat rijden in het seizoen. Het komt wel vaker voor dat een coureur tijdens een testsessie met een ander helmontwerp rondrijdt. Hamilton werkte vandaag een TPC-test af op het circuit van Fiorano, het is de verwachting dat hij nog meer testkilometers gaat rijden in de komende dagen. Een coureur mag maximaal 1000 kilometer in het jaar aan TPC-tests rijden.