Tsunoda rijdt eerste meters van 2025 tijdens TPC-test

Het team van Racing Bulls heeft de eerste meters van 2025 gereden. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull kwam vandaag de baan op voor een zogenaamde TPC-test. Op het circuit van Imola kwam Yuki Tsunoda in actie in een auto met een opvallende livery.

Het zijn drukke dagen voor de Formule 1-teams. Ze zijn bezig met de laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe auto's. Een aantal teams komt deze weken de baan op voor een test volgens de Testing of Previous Cars-regels (TPC). Vorige week was Haas op het circuit te vinden, en deze week is het de beurt aan een aantal andere teams.

Regen

Racing Bulls kwam vandaag in actie op het circuit van Imola. Het regende in Italië, maar toch kwam het team de baan op in de AlphaTauri AT04 uit 2023. Racing Bulls rijdt in totaal drie testdagen op Imola, en Tsunoda kwam vandaag als eerste in actie. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is het morgen de beurt aan rookie Isack Hadjar, op donderdag mag Red Bull-junior Ayumu Iwasa in actie komen.

Drukke dagen

Tsunoda reed vandaag in een soort camouflage kleurstelling. Er waren amper sponsors te zien op de auto, en het lijkt erop dat ze hun nieuwe kleurstelling geheim willen houden tot het launch evenement van de Formule 1. De livery waarmee Tsunoda reed deed denken aan de kleurstelling waarmee het team in 2023 in Las Vegas reed. Morgen komt ook Sauber in actie op het circuit van Imola voor een TPC-test. Tijdens een TPC-test mogen teams gebruik maken van auto's uit 2021, 2022 en 2023. De FIA heeft de regels voor dit jaar iets aangescherpt, waardoor elke coureur dit jaar slechts 1000 kilometer in totaal mag rijden tijdens een TPC-test. Teams kunnen er ook voor kiezen om met nog oudere auto's te rijden.