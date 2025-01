'Belangrijke rechterhand Hamilton keert terug'

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari. De Brit gaat het avontuur aan in een volledig nieuwe omgeving. Toch lijkt het erop dat hij een oude bekende heeft toegevoegd aan zijn team. Het gaat om zijn voormalig fysio Angela Cullen.

Cullen was jarenlang de rechterhand van Hamilton bij Mercedes. Ze was zijn fysio, en ze hielp hem met allerlei zaken. De twee leken onafscheidelijk te zijn, maar begin 2023 kwam er een einde aan hun samenwerking. Na de eerste race van het seizoen gingen ze uit elkaar, al was het onbekend waarom ze niet met elkaar verder gingen. Hun band bleef goed, en ze hielden contact met elkaar.

Managementteam

Volgens Motorsport.com keert Cullen nu terug in de entourage van Hamilton. Het medium meldt dat Cullen nu deel uitmaakt van Project Forty Four, het managementteam van Hamilton. Binnen Project Forty Four gaat ze aan de slag als fysio, en zal ze deel uitmaken van het performanceteam dat onder toezicht staat van Marc Hynes. Hynes is een goede vriend van Hamilton, en is al langer betrokken bij diens loopbaan.

Geruchten

Of Cullen nu ook weer met Hamilton zal afreizen naar de circuits, is nog niet bekend. Nadat de samenwerking met Hamilton stopte, bleef ze wel actief in de autosport. In het afgelopen jaar was hij werkzaam in de IndyCar, en was ze de fysio van Marcus Armstrong. In de afgelopen weken gingen er al veel geruchten rond over een terugkeer van Cullen bij de entourage van Hamilton. Op Instagram verschenen er foto's van Cullen in rode kleding en was Hamiltons startnummer 44 te zien. Het waren hints naar Hamilton, en veel fans gingen op onderzoek uit. Nu lijkt het er dus op dat ze weer gaat samenwerken met de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton maakt later deze week zijn eerste meters in een Ferrari.