Eerste ontmoeting met Verstappen maakte veel indruk op Marko

Max Verstappen geldt vandaag de dag als de grote superster van Red Bull. Helmut Marko haalde hem ruim tien jaar geleden bij de Red Bull-familie. De Oostenrijkse teamadviseur weet nog hoe het eerste gesprek met Verstappen ging, en hij stelt dat hij enorm onder de indruk was.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij het toenmalige Toro Rosso. Verstappen was op dat moment niet eens volwassen, maar bij Red Bull hadden ze enorm veel vertrouwen in hem. Verstappen promoveerde een jaar later al naar Red Bull Racing, en won daar meteen zijn eerste race. Verstappen groeide daarna uit tot een superster, en mag zich vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen noemen.

Bijzonder gesprek

Red Bull-adviseur Helmut Marko is nog altijd enorm onder de indruk van Verstappen. De Oostenrijker weet nog goed hoe de eerste ontmoeting ging, zo legt hij uit aan Autosprint: "Het was een heel bijzonder gesprek, het leek een beetje op een film. Nadat ik zag hoe hij op indrukwekkende wijze een race won, stapte ik op mijn directe manier op hem af. Ik keek hem recht in de ogen aan en zei: 'Max, ik wil maar één ding van je weten: race je omdat je ertoe gedwongen wordt door de strenge opvoeding van je vader, of heb je de intentie en motivatie om door te gaan, ongeacht wie je hiertoe heeft gedreven?'"

Onbewogen

Marko was enorm onder de indruk van het antwoord dat hij kreeg van de piepjonge Verstappen. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Geloof het of niet, maar de tiener Max gaf geen krimp, keek me koud en onbewogen aan, en zei: 'Nee, ik geniet van het racen en het is mijn keuze. Mijn enige zorg is de fouten die mijn vader heeft gemaakt, te vermijden'. Daar was ik net zo verbaasd over als over zijn talent achter het stuur. De jongen was formidabel, zowel met als zonder helm. Hij had een jong lichaam, maar een volwassen mentaliteit. Zelfs nu kijkt hij veel verder vooruit dan zijn leeftijd."