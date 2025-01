Buxton staat open voor F1 TV-comeback

F1 TV-presentator Will Buxton gaat een opvallende overstap maken. Hij wordt één van de gezichten van de IndyCar bij de Amerikaanse zender FOX. Buxton wil alles gaan geven voor deze nieuwe job, maar hij sluit niet uit dat hij later dit jaar weer terugkeert in de Formule 1-paddock.

Buxton maakte vorige week bekend dat hij definitief de stap zet naar de IndyCar. De zender FOX gaat vanaf dit jaar de klasse uitzenden in de Verenigde Staten, en ze waren op zoek naar nieuwe gezichten. Buxton zal samen met oud-coureurs James Hinchcliffe en Townsend Bell deze job op zich gaan nemen. In de afgelopen jaren was hij het gezicht van F1 TV, en het lijkt erop dat de streamingdienst van de Formule 1 op zoek moet gaan naar een nieuwe presentator.

Toewijding

Buxton wil zelf echter niet uitsluiten dat hij terugkeert in de Formule 1. Hij wil zich eerst echter focussen op zijn nieuwe werk, zo laat hij weten in een interview met The Race: "Als het seizoen aan de gang is, wil ik al mijn focus op de IndyCar leggen, want ik wil ervoor zorgen dat ik de serie, de coureurs en de teams alles kan geven. Ik wil dat de fans weten dat ik volledig toegewijd ben aan de IndyCar."

F1 TV

De Formule 1 is dan ook geen gesloten boek voor Buxton. Hij blijft de sport volgen, en hij sluit niet uit dat hij later in het jaar terugkeert bij F1 TV: "Dit betekent echter niet dat ik ga stoppen met werken in de Formule 1, en het betekent ook niet dat ik geen contact meer ga hebben met de coureurs en de teams, en dat ik niet meer wil weten wat er speelt. De mensen bij F1 TV en de Formule 1 hebben begrip getoond voor mijn keuze, en ze hebben gezegd dat de deur altijd open zal staan. Ik ben hoopvol dat ik in de tweede seizoenshelft terug kan komen naar een paar races, en dat ik hopelijk weer kan opduiken bij F1 TV."