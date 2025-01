F1 TV-bekendheid maakt overstap naar IndyCar

F1 TV-gezicht Will Buxton heeft een nieuwe baan gevonden. De wereldberoemde Britse verslaggever gaat aan de slag in de Amerikaanse IndyCar. Hij is aangesteld als de nieuwe hoofdcommentator van de klasse bij de zender FOX Sports, hij krijgt daar gezelschap van twee oud-coureurs.

Buxton was jarenlang het gezicht van F1 TV. Hij fungeerde bij de streamingdienst als pitreporter en verslaggever, en hij maakte programma's tijdens de raceweekenden. Daarnaast kreeg hij wereldwijde bekendheid door zijn rol in de Netflix-reeks Drive to Survive. Dit laat hij nu achter zich, en hij zet de stap naar FOX Sports. Hij krijgt daar gezelschap van Townsend Bell en James Hinchcliffe. Laatstgenoemde is ook werkzaam voor F1 TV.

Geruchten

De verhalen over een overstap van Buxton naar de IndyCar gingen al veel langer rond. FOX Sports gaat vanaf dit jaar de IndyCar uitzenden in de Verenigde Staten, en ze waren op zoek naar nieuwe gezichten van de sport. De keuze is nu dus gevallen op Buxton, en het is geen nieuwe wereld voor hem. In het verleden deed hij ook al verslag van de races, voordat hij definitief de stap zette naar de Formule 1 en F1 TV.

Toekomst

Officieel gezien is er nog niets bekend over de toekomst van Buxton bij F1 TV. Het lijkt er echter op dat hij definitief afscheid gaat nemen van de streamingdienst. Op zijn Instagram-pagina richt hij zich in zijn dankwoord tot zijn collega's bij F1 TV: "Ik wil deze kans gebruiken om iedereen bij F1 TV te bedanken voor zeven geweldige jaren. Ik ben heel erg trots op alles wat we hebben gecreëerd en opgebouwd, en ik kijk ernaar uit om 2025 te zien ontvouwen, toegeven, voorlopig tenminste, vanaf mijn bank." Het is nog niet bekend of F1 TV mogelijk nieuwe presentatoren heeft aangetrokken, hun eerste uitzendingen vinden waarschijnlijk plaats rondom de wintertests van aankomende maand.