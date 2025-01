Hamilton bedankt Ferrari-top na eerste werkdag

Lewis Hamilton meldde zich gisteren in Maranello voor zijn eerste werkdag bij Ferrari. De Brit maakte kennis met het personeel, en poseerde voor een aantal foto's. Na afloop reageerde Hamilton dankbaar en bedankte hij de top van het team van Ferrari voor hun vertrouwen.

Hamilton meldde zich gisteren op het hoofdkantoor in Maranello. Hij werd vroeg op de ochtend gespot, en Ferrari kwam aan het begin van de middag met de eerste foto's naar buiten. Hamilton maakte kennis met het personeel op de fabriek, en hij had direct een aantal belangrijke meetings. Het is de verwachting dat hij later deze week het circuit van Fiorano opgaat voor een eerste test in een Ferrari-bolide.

Dankbaarheid

Hamilton reageerde trots op het feit dat hij zich nu officieel Ferrari-coureur mag noemen. De Brit sloot zijn eerste werkdag af met een uitgebreid dankwoord op zijn Instagram-pagina. Bij een aantal foto's omschreef hij zijn gevoel: "De eerste dag. Ik ben John Elkann, Benedetto Vigna en Frédéric Vasseur dankbaar voor hun vertrouwen in mij, en ik ben ze dankbaar dat ik deel mag uitmaken van deze familie."

Alles geven

Hamilton ontmoette na zijn eerste werkdag ook de fans die voor de poorten stonden. De zevenvoudig wereldkampioen bedankt iedereen en gaat verder met zijn dankwoord: "Ik heb er heel erg veel zin in om te gaan beginnen aan dit nieuwe hoofdstuk. Ik heb er zin in om deze enorm getalenteerde groep mensen te gaan ontmoeten en met ze te gaan werken, ze zijn heel erg gastvrij geweest. Ik ben vastbesloten om alles te gaan geven voor het team, de bredere organisatie en de fans." Hamilton deelde de boodschap ook in het Italiaans, op enkele video's was te zien dat hij ook afscheid nam in het Italiaans. Het is nog niet duidelijk of hij tijdens zijn eerste werkdag ook een ontmoeting heeft gehad met zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc.