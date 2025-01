Verstappen heeft geen problemen met druk.

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Hij kan zijn vijfde wereldtitel gaan pakken, maar de druk is hoog. Verstappen stelt dat hij niet zoveel last heeft van druk tijdens races, en dat ervaring hem hier zeker bij helpt.

Verstappen rijdt sinds 2015 in de Formule 1, en hij heeft in de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan. Verstappen verbrak de nodige records, en veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel. Hij kreeg die vierde wereldtitel niet cadeau, en hij moest hard vechten voor zijn titel. De concurrentie was sterk, maar de coureurs van McLaren, Mercedes en Ferrari vormden geen grote bedreiging voor Verstappen. Zijn zeges aan het begin van het seizoen bezorgden hem een ruime voorsprong.

Ervaring

Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de 24 uur van Daytona op iRacing. Voordat Verstappen begon aan zijn stint in de simrace, nam hij de tijd om te praten met zijn fans. Hij kreeg tijdens de livestream van Team Redline op Twitch de vraag hoe hij met druk omgaat als hij wordt opgejaagd tijdens een race: "Ervaring helpt dan. Al tijdens het karten kun je te maken krijgen met verdedigen tijdens de laatste ronde. De druk is hetzelfde, want je wil de race winnen. Je moet dan vertrouwen hebben in je eigen keuze."

Voorbereiding

Verstappen heeft tijdens zijn jeugdjaren veel kunnen oefenen voor het echte werk. De Nederlandse Red Bull-coureur doet daar niet geheimzinnig over, en hij wijst naar zijn kartjaren waar hij veel hulp kreeg van zijn vader Jos. Hij gaat verder met het beantwoorden van de vraag: "Ik heb veel geoefend als kind, met mijn vader, teamgenoten en mijn vrienden. Daar gaat veel voorbereiding aan vooraf. Maar elk scenario is weer anders. Je probeert de juiste beslissing te maken op basis van al je opgedane ervaringen uit het verleden."