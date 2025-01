Deze supersterren gingen Hamilton voor met Ferrari-stap

Lewis Hamilton is vandaag begonnen aan zijn tijd bij Ferrari. Hij meldde zich voor het eerst op het hoofdkantoor in Maranello, en hij moet Ferrari nieuwe successen gaan bezorgen. Hij is zeker niet de enige superster die de overstap heeft gemaakt naar Ferrari.

Ferrari wordt gezien als het meest iconische team in de Formule 1. De Scuderia is er al vanaf het begin bij, en ze worden gezien als het beste Formule 1-team ooit. Veel grote coureurs hebben voor Ferrari gereden, maar niet iedereen behaalde successen in het scharlakenrood. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton komt over van Mercedes, en bij Ferrari hoopt hij het record van Michael Schumacher definitief te breken.

Michael Schumacher

Schumacher is het bekendste voorbeeld van een grote transfer naar Ferrari. Nadat hij wereldkampioen werd met Benetton in 1994 en 1995 zette hij de stap naar Maranello. Op papier was het een stap naar achteren, want Ferrari was in de jaren allesbehalve sterk in de Formule 1. Schumacher schreef echter zijn levenswerk bij Ferrari. Hij verzamelde een dream team om zich heen en werd wereldkampioen in 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. In 2006 stopte hij met racen, waarna hij in 2010 een comeback maakte bij Mercedes. Eind 2012 hing hij definitief zijn helm aan de wilgen en werd hij opgevolgd door Hamilton.

Kimi Räikkönen

Schumacher werd bij Ferrari opgevolgd door Kimi Räikkönen. De Finse coureur had in de jaren daarvoor bij McLaren laten zien dat hij een echte racer was. Een wereldtitel had hij echter nog niet gepakt, en ook in zijn eerste Ferrari-jaar leek het niet mogelijk te zijn. Na een wonderbaarlijk slot van het seizoen pakte hij in de laatste race van het jaar toch de wereldtitel, met een minimale voorsprong op zijn McLaren-concurrenten Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Hij verliet Ferrari na 2009 om zich te storten op een rallyavontuur. In 2014 keerde hij terug bij Ferrari, maar dit werd geen succes.

Fernando Alonso

Ook Fernando Alonso probeerde voor goud te gaan bij Ferrari. De Spanjaard werd in 2005 en 2006 wereldkampioen, en maakte in 2010 de stap naar Ferrari. Hij won direct zijn eerste race voor het team in Bahrein, en hij maakte kans op de wereldtitel. In een memorabele race in Abu Dhabi liet hij de titel uit zijn handen glippen. In 2012 maakte hij weer kans op de titel, en wederom ging het mis in de laatste race. Alonso reed tot en met 2014 voor Ferrari alvorens hij de overstap maakte naar McLaren.

Sebastian Vettel

Bij Ferrari werd Alonso opgevolgd door een andere wereldkampioen. Ook Sebastian Vettel hoopte namelijk geschiedenis te kunnen schrijven in dienst van de Scuderia. Na zijn vier wereldtitels in dienst van Red Bull hoopte hij in de voetsporen te kunnen treden van Schumacher. Ondanks een aantal goede resultaten kwam hij nooit echt in de buurt van de titel. Hamilton was in zijn Mercedes te sterk, en Vettel verliet Ferrari eind 2020 na een tegenvallend seizoen.