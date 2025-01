Ferrari deelt details over eerste werkdag Hamilton

Lewis Hamilton is vandaag begonnen aan zijn nieuwe baan bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen meldde zich vanochtend in Maranello, en hij is direct aan de slag gegaan. Ferrari deelt nu meer details over Hamiltons werkzaamheden van vandaag.

Hamilton mag zich sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur noemen, maar vandaag meldde hij zich voor het eerst in Maranello. Vanochtend verschenen de eerste foto's online, waarna Ferrari en Hamilton zelf de eerste officiële foto's naar buiten brachten. Hamilton liet op Instagram weten dat het een dag is die hij nooit meer gaat vergeten, en zijn bericht ging direct viraal. Ook zijn foto's in Maranello gingen het internet over.

Supercar

Vorige week lekte er al informatie uit over Hamiltons bezigheden van deze week. Ferrari deelde vandaag in een bericht op hun website wat Hamilton heeft gedaan. Ferrari meldt dat Hamilton zich eerst meldde op het hoofdkantoor in Maranello, en dat hij daarna naar het circuit van Fiorano ging waar hij een ontmoeting had met teambaas Frédéric Vasseur en CEO Benedetto Vigna. Hamilton maakte daarna zijn eerste persfoto's. De Ferrari F40 werd met opzet in het shot gezet, omdat het Hamiltons favoriete supercar is.

Ontmoetingen

Volgens Ferrari bezocht Hamilton daarna de gebouwen bij Fiorano, en bracht hij een kort bezoek aan het oude kantoor van Enzo Ferrari. Op het hoofdkantoor van Ferrari ontmoette hij vervolgens het management van Ferrari, en maakte hij ook kennis met Piero Ferrari. Het team meldt dat er verder veel technische meetings op het programma staan. Ferrari heeft het in hun berichten niet over baanactiviteiten van Hamilton. Italiaanse media meldden dat Hamilton later deze week het asfalt van Fiorano op zal gaan. Hij zal daar in een oudere wagen gaan rijden, en dat worden zijn eerste Ferrari-meters. De kans is groot dat er veel fans rondom het circuit zullen staan om dit historische moment met eigen ogen te zien.