Hamilton begonnen bij Ferrari: "Dag om nooit te vergeten"

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn nieuwe werk. De Brit meldde zich vandaag in Maranello voor zijn eerste werkdag bij Ferrari, en dat is een bijzondere dag voor. In zijn eerste reactie op deze stap meldt Hamilton dat hij deze dag nooit meer gaat vergeten.

Hamilton meldde zich vanochtend voor het eerst op de Ferrari-fabriek in Maranello. Hij zal zich vandaag vooral bezighouden met meetings, alvorens hij later deze week voor het eerst de baan op gaat in een oudere wagen van Ferrari. Voor Hamilton is het zijn eerste echte werkdag, en dat is groot nieuws in Italië. De zevenvoudig wereldkampioen is zelf ook enorm trots op deze stap in zijn loopbaan.

Droom

Ferrari en Hamilton delen op sociale media een foto van de eerste werkdag. Hamilton heeft zich gekleed voor het moment en poseert voor de poorten van het oude onderkomen van Ferrari. Op Instagram klinkt hij dankbaar: "Er zijn dagen waarvan je weet dat je ze altijd zal onthouden, en vandaag, mijn eerste als Ferrari-coureur, is zo'n dag. Ik heb het geluk gehad om geweldige dingen te bereiken in mijn loopbaan, waarvan ik nooit had gedacht dat ze mogelijk waren. Een gedeelte van mij bleef echter dromen van het racen in het rood. Ik kan niet blijer zijn dan nu, nu ik deze droom heb gerealiseerd."

Geschiedenis

Voor Hamilton is het een mooie dag. Hij probeert direct te integreren, en hij deelt zijn boodschap aan de Tifosi ook in het Italiaans. Hamilton stelt dat hij hier een nieuw hoofdstuk bij Ferrari is begonnen: "Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van dit iconische team. Ik kan niet wachten om te zien wat het verhaal dat we samen gaan rijden gaat inhouden." Voor Hamilton wordt het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij gaat rijden in een auto die niet wordt aangedreven door een Mercedes-krachtbron.