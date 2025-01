Hamilton gespot bij Ferrari op drukke eerste werkdag

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn werkzaamheden bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur, maar vandaag meldde hij zich voor het eerst op de fabriek. Het lijkt erop dat hij het direct druk gaat krijgen in de komende dagen.

Hamilton nam eind vorig jaar officieel afscheid van Mercedes. Na elf jaar vond hij het tijd voor een nieuw avontuur, en dat is nu begonnen. Ferrari-CEO Benedetto Vigna bevestigde vorige week dat Hamilton vandaag zou beginnen bij het team. De Brit zelf bleef stil, maar vanochtend werd hij gespot in Maranello. Op Instagram verschenen de eerste foto's van Hamilton die de poorten van het hoofdkwartier van Ferrari betreedt.

Meetings

Op de foto's van de Italiaanse fan is te zien dat Hamilton in de vroege ochtend naar binnen is gegaan. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer heeft Hamilton direct een drukke dag. Het Italiaanse medium meldt dat Hamilton vandaag zijn eerste simulatorsessie op het programma heeft staan. Daarnaast zal is hij ook aanwezig bij veel meetings van de engineers en de werknemers van Ferrari. Aan het einde van de ochtend zou er een eerste belangrijke meeting met zijn engineers op het programma staan.

Eerste Ferrari-meters

Het is de verwachting dat het een drukke week voor Hamilton gaat worden. Volgens de geruchten van de afgelopen weken betreedt hij deze week namelijk ook het asfalt van Ferrari's testcircuit Fiorano. Volgens AutoRacer staat er op 22 januari een TPC-test voor Hamilton op het programma. Hamilton zal dan voor het eerst kennismaken met een wagen van de Italiaanse renstal. Volgende maand neemt hij voor het eerst plaats achter het stuur van zijn nieuwe auto. Voordat het Formule 1-circus afreist naar Bahrein voor de wintertest, presenteert Ferrari de nieuwe auto. Naar verwachting sturen ze de nieuwe bolide direct de baan op voor een shakedown op Fiorano.