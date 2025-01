Ambitieus Alpine neemt geen genoegen met plek in middenmoot

Het team van Alpine wil in de komende jaren terugkeren aan de top in de Formule 1. De Franse renstal kende in 2024 een lastig seizoen, maar ze keerden wel terug in de middenmoot. David Sanchez stelt echter dat het team daar geen genoegen mee neemt, en dat het beter moet.

Alpine kende een ongekend zwaar seizoen in 2024. Het jaar begon met onrust, veel kopstukken vertrokken en de coureurs raakten elkaar in Monaco. Teambaas Bruno Famin deed een stapje terug, en hij werd vervangen door Oliver Oakes. Daarnaast keerde Flavio Briatore terug, en aan het einde van het seizoen ging het beter. Na een dubbele podiumscore in Brazilië eindigde Alpine uiteindelijk op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Middenmoot

Ze zijn weer teruggekeerd in de middenmoot, maar dat is niet de bedoeling. Executive Technical Director David Sanchez is niet tevreden, en hij legt die emotie uit aan Motorsport.com: "Ik denk dat we terug zijn op een redelijk niveau, maar het is niet waar we horen te staan. Als je de mensen hebt en de infrastructuur hebt, waar mik je dan op? Sommige teams zijn naar mijn mening blij als ze in de middenmoot rondrijden. Maar dat geldt niet voor ons. We hebben de middelen om competitief te zijn. We hebben ons hersteld van de slechte start van het jaar. Nu moeten we doorgaan en blijven verbeteren."

Problemen

Sanchez werkt pas sinds het voorjaar van 2024 bij Alpine. Hij trof daar een team met problemen aan: "De auto presteerde niet, want hij was veel te zwaar. Qua aerodynamica zaten we ook in de verkeerde hoek. Voordat ik begon, had het team al heel goed werk geleverd om gewicht te besparen. De auto zat dicht op de limiet. Vervolgens zijn we qua aero-ontwikkeling een andere kant op gegaan. Het chassis en het gewicht was een onderdeel van het probleem, de aerodynamische karakteristieken was een ander punt. Voeg dat samen en je hebt geen lekkere start van het jaar. Het chassis hebben we verbeterd, het gewicht werd hersteld, en we lijken de meeste aero-problemen te hebben verholpen."