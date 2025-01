Ferrari-CEO enorm trots op komst Hamilton

Lewis Hamilton begint deze week aan zijn nieuwe job bij Ferrari. Het is de verwachting dat hij zich in de komende dagen meldt in Maranello bij zijn nieuwe werkgever. Benedetto Vigna is blij met de komst van Hamilton, en hij stelt dat er veel enthousiasme is bij Ferrari.

Hamilton mag zich sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur noemen. Hij heeft zich echter nog niet gemeld op de fabriek in Maranello. Het is de verwachting dat hij dit deze week gaat doen, en dat hij in de komende dagen een TPC-test gaat afwerken op het circuit van Fiorano. Ferrari heeft daar officieel nog niets over gemeld, en ook Hamilton heeft nog weinig van zich laten horen. Hij deelde begin dit jaar alleen een hoopvol bericht op LinkedIn.

Enthousiasme

Bij Ferrari zijn ze heel erg trots op het feit dat ze zevenvoudig wereldkampioen Hamilton hebben gecontracteerd. Ferrari-CEO Benedetto Vigna deelt zijn vreugde met Corriere della Sera: "Er is zeker sprake van enthousiasme. Er is een groot verlangen om aan deze uitdaging te beginnen en alle tests onder ogen te komen. Verandering is altijd belangrijk en Hamilton heeft zichzelf hiermee echt terug in het spel gebracht. Ik vond het mooi om zijn bericht op LinkedIn te lezen aan het begin van dit jaar. Het was een krachtig bericht en spoort iedereen aan om de hoop zeker niet op te geven."

Verlangen naar verandering

Hamilton gaat een sterrenkoppel vormen met Charles Leclerc, en dat geeft Ferrari nog meer hoop. Ook Vigna is enorm enthousiast: "We gaan het echt naar ons zin hebben met hem en Leclerc. Als coureur met zeven wereldtitels op zijn naam kan hij echt veel meebrengen en als ik met Frédéric Vasseur praat, benadrukt hij vooral de technische begeleiding die Lewis kan bieden. Maar dat niet alleen, want hij verlangt echt naar verandering. Zelfs op veertigjarige leeftijd krijgt hij het voor elkaar zich weer op de kaart te zetten en hij heeft zich de nieuwe cultuur volledig eigen gemaakt."