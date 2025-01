Hamilton deelt Ferrari-boodschap: "Omarm verandering"

Lewis Hamilton mag zich sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur noemen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft veel zin in zijn nieuwe avontuur. Hamilton barst van de ambitie en hij heeft zijn eerste boodschap als Ferrari-coureur met de buitenwereld gedeeld.

Hamilton racete tot en met vorig jaar voor Mercedes. Na elf jaar vond hij dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging, en begin 2024 maakte hij zijn transfer bekend. Op 1 januari begon zijn tijd bij Ferrari officieel, en Hamilton deelde op sociale media direct een foto uit zijn jeugd. Te zien was hoe hij met een knalrode helm deelnam aan een kartrace. De foto ging direct het hele internet over.

Hamilton deelde de foto op X en Instagram, maar hij kwam verder met weinig tekst. De Britse coureur paste tevens zijn LinkedIn-profiel aan, en daar kwam hij wel met een bericht: "Ik kan niet enthousiaster zijn voor het komende jaar. Nu ik overstap naar Ferrari, is er veel om over na te denken. Voor iedereen die een nieuwe move overweegt in 2025: omarm de verandering. Of je nu van industrie wisselt, een nieuwe skill leert of gewoon een nieuwe uitdaging aangaat, je moet onthouden dat het heruitvinden van jezelf krachtig is. Je volgende doel ligt altijd binnen handbereik. Op 2025! Een jaar van nieuwe kansen omarmen, hongerig blijven en doelgericht vooruit gaan. Laten we er een jaar van maken om nooit te vergeten. Andiamo."