Red Bull-updates waren veel groter: "We hebben niet gelogen"

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Ze kampten met de nodige balansproblemen, en pas in Austin was er een stijgende lijn zichtbaar. Volgens Pierre Waché was het updatepakket daar veel groter dan in het FIA-document stond.

Red Bull kende in 2024 een wisselvallig seizoen. Na een goede start van het jaar, viel het team terug en werden ze ingehaald door de concurrentie. Max Verstappen moest hard werken, en hij stak zijn ergernis niet onder stoelen of banken. De balansproblemen waren groot, en in Monza beleefde Red Bull het dieptepunt. Verstappen eiste verbetering, en in Austin ging het na een aantal updates steeds een beetje beter.

Austin

De lessen die Red Bull leerde in Monza werden gebruikt om updates door te voeren. In Austin kwam het team onder meer met een nieuwe vloer, en technisch directeur Pierre Waché kijkt daar nu op terug bij Motorsport.com: "We hebben de vloer aangepast en we konden enkele correlatieproblemen verhelpen. Dat ging gepaard met het verliezen van enige potentie, maar we hebben de correlatie en de balans wel enorm kunnen verbeteren. Het is zoals ik al zei alleen nog niet genoeg."

Verwachtingen

Waché was wel blij met de updates. De technisch directeur van Red Bull stelt dat het pakket deed wat ze ervan hadden verwacht: "Het pakket deed precies wat we wilden, ja. De aerodynamische-afdeling heeft daar erg goed werk mee geleverd. Het betekent dat ons begrip van de problemen correct was en dat we weer vooruit konden gaan. Het betekent alleen nog niet dat we alles hadden opgelost, maar we hebben de balans al wel behoorlijk verbeterd."

FIA-document

De updates van de teams worden tijdens de raceweekenden gedeeld in een speciaal document van de FIA. In Austin stonden er bij Red Bull slechts twee zaken in het document. In werkelijkheid was het updatepakket veel groter, zo legt Waché uit: "Het FIA-document gaat alleen maar over de vorm en over de onderdelen die je hebt veranderd. Dat zegt niets over de karakteristieken of de hoeveelheid downforcepunten die je wint. Het pakket was groter, al weet ik natuurlijk niet wat de anderen doen."

Waarheid

Waché stelt wel dat Red Bull zich met het doorgeven van de updates keurig aan de regels heeft gehouden. Volgens hem was alles gewoon in orde: "We hebben de waarheid verteld: we hadden de vloer aangepast en we hadden een grote winst gevonden als het gaat om downforce ten opzichte van de correlatie. De correlatie met de windtunnel was een stuk beter. We hebben in het document dus niet gelogen, allen vertelt dat document je niet hoeveel we precies hebben gevonden."