Norris weet het zeker: "Dan had Red Bull de constructeurstitel gewonnen"

Lando Norris wist afgelopen jaar met McLaren het constructeurskampioenschap te winnen. Toch denkt de Brit dat Red Bull het kampioenschap voor de teams ook 'gewoon' had kunnen winnen. Norris stelt dat het team uit Milton Keynes dat met een ander rijdersduo ook voor elkaar had gekregen.

Sergio Perez begon het Formule 1-seizoen nog aardig met vier podiumplaatsen tijdens de eerste vijf Grand Prix-weekenden. De Mexicaan dwong zodoende een contractverlenging af, wat hem tot en met 2026 aan Red Bull Racing verbond. Volgens Red bull-teambaas Christian Horner kwam de verlenging zo vroeg om de onzekerheid bij Perez weg te nemen, zodat de rijder uit Guadalajara zijn niveau van de eerste vijf raceweekenden vast zou houden.

De contractverlenging zorgde echter voor een averechts effect. Perez ging vanaf het GP-weekend in Canada steeds slechter presteren. Hij wist geen podiumplaats meer te behalen en scoorde na de zomerstop een mager aantal van 21 WK-punten. Hiermee eindigde hij niet alleen op een teleurstellende achtste plaats in het kampioenschap, maar speelde hij ook een negatieve hoofdrol in het mislopen van de constructeurstitel. Red Bull moest het namelijk alleen doen met de punten van Max Verstappen en dat was niet genoeg om McLaren en Ferrari achter zich te houden in het kampioenschap voor de teams.

Dat is ook vicekampioen Lando Norris niet ontgaan. Hij stelt dat Red Bull met een ander rijdersduo het constructeurskampioenschap in 2024 zou hebben gewonnen. "Als Red Bull twee coureurs had gehad die allebei zo goed waren als Max, hadden ze de constructeurstitel waarschijnlijk gepakt. Dat weet ik wel zeker, het is ook gewoon duidelijk", zo stelt de Brit tegenover de internationale media.

Volgens de man uit Bristol is het echter niet makkelijk om de teamgenoot van de Nederlander te zijn, aangezien hij iedereen kan verslaan. "Als team hebben ze het het afgelopen seizoen waarschijnlijk nog het beste gedaan, dat blijkt wel. Maar het is lastig, want Max heeft wel bewezen dat hij iedereen die het tegen hem opneemt, kan verslaan. Dat is lastig, ook voor iedere teamgenoot die hij heeft gehad", aldus Norris.