Wolff beschermt Antonelli: "Hij moet nog groeien"

Andrea Kimi Antonelli maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De Italiaan wordt door Mercedes klaargestoomd voor zijn eerste seizoen in de koningsklasse. Teambaas Toto Wolff steunt hem, maar probeert ook een einde te maken aan de hoge verwachtingen.

Antonelli werd vorig jaar aangewezen als de opvolger van Lewis Hamilton. Het is een dappere keuze van de Duitse renstal, want Antonelli moet duidelijk nog groeien. Hij had vorig jaar de nodige aanpassingsproblemen in de Formule 2, maar hij liet wel een aantal keren zien dat hij veel talent heeft. De verwachtingen zijn in ieder geval hoog, maar de kans is ook aanwezig dat Antonelli nog de nodige foutjes gaat maken.

Gaat Antonelli direct winnen?

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert de verwachtingen te temperen. Hij is groot fan van Antonelli, maar erkent bij Auto, Motor und Sport dat ze een risico nemen: "Als je verwacht dat hij in Melbourne op pole staat, de race wint en meteen om de titel gaat vechten, dan is het risico groot, want dat gaat niet gebeuren. Als we het benaderen vanuit het perspectief dat die jongen achttien jaar oud is, heel getalenteerd, maar nog moet groeien en onderweg fouten zal maken, dan is het risico beperkt. Daarom doen we het. We zien 2025 als een overgangsjaar en willen ons voorbereiden op 2026."

Kilometervreter

Wolff beschermt Antonelli tegen de mogelijke kritiek en de hoge verwachtingen. De Oostenrijker wordt gevraagd hoe hij deze verwachtingen kan gaan managen: "Door al onze aandeelhouders te waarschuwen dat ze niet moeten geloven dat de goede testresultaten alleen maar in de race zullen worden vertaald in goede resultaten." Mercedes heeft er alles aan gedaan om Antonelli zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn debuut, tijdens speciale testdagen heeft hij veel kilometers gereden: "Heeft ongeveer 9000 kilometer afgelegd in Formule 1-wagens."