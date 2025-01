Verstappen verschijnt aan start van grote race

Max Verstappen komt aankomend weekend weer in actie in de virtuele racewereld. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 gaat op jacht naar de zege op de simulator. Samen met zijn vrienden van Team Redline neemt hij namelijk deel aan de virtuele 24 uur van Daytona op iRacing.

Verstappen neemt in zijn vrije tijd regelmatig deel aan simraces. Als Verstappen tijd heeft, neemt hij deel aan grote 24-uursraces op de simulator. Afgelopen weekend nam Verstappen deel aan zijn eerste grote simrace van het jaar. In de finale van het IMSA Esports Global Championship zorgde hij direct voor controverse. In de eerste bocht van de race maakte hij een foutje waardoor hij de leiders van het kampioenschap van de baan duwde.

Revanche

Aankomend weekend kan Verstappen alweer op jacht gaan naar revanche. Team Redline heeft namelijk bekendgemaakt dat Verstappen gaat deelnemen aan de virtuele 24 uur van Daytona op iRacing. Aankomende zaterdag gaat de race van start, en naast Verstappen schrijft Team Redline ook Chris Lulham, Diogo Pinto, Gianni Vecchio, Cooper Webster, Sam Kuitert, Josh Thompson, Gustavo Ariel en Florian Lebigre in. Waarschijnlijk worden ze verdeeld over meerdere auto's.

Successen

Het is nog niet duidelijk wie de teamgenoten van Verstappen worden, en met welke auto hij gaat rijden. Vorig jaar reed Verstappen in een virtuele versie van de Mercedes-AMG GT3. Hij won toen samen met Vecchio en Ole Steinbraten zijn klasse. De virtuele 24 uur van Daytona is aankomend weekend voor iedereen te volgen. Op het YouTube-kanaal van iRacing is de race te volgen, en wie Verstappen wil volgen, heeft ook geluk. Team Redline zal de race vanuit het perspectief van Verstappen en zijn teamgenoten gaan uitzenden op hun Twitch-account. De stream zal beginnen rond 14:15 Nederlandse tijd, en Verstappen zal zoals gebruikelijk weer veelvuldig in beeld gaan verschijnen.