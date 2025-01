Lawson pareert kritiek van veteranen: "Ik probeerde geen punt te maken"

Racing Bulls-coureur Liam Lawson kwam tijdens zijn eerste twee raceweekenden na zijn terugkeer in de Formule 1 al onder vuur te liggen. De Nieuw-Zeelander kreeg flinke kritiek van veteranen Fernando Alonso en Sergio Perez vanwege zijn agressieve manier van verdedigen. Als Lawson nu terugkijkt op die gevechten geeft hij aan niet anders te racen tegen hen dan tegen andere rijders.

Nadat Liam Lawson in 2023 al een aantal races de vervanger was van de geblesseerde Daniel Ricciardo, was de Nieuw-Zeelander vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten de definitieve vervanger van de Australiër bij Visa Cash App Racing Bulls. Ricciardo presteerde ondermaats, waardoor de 22-jarige Lawson tijdens de laatste twee triple-headers de kans kreeg om te bewijzen dat hij een zitje in de koningsklasse van de autosport verdiende bij Red Bull Racing.

Alonso en Perez woest

De RB-rijder wilde dan ook alles uit de kast halen en zichzelf van zijn beste kant laten zien. De Kiwi liet zich tijdens zijn eerste twee raceweekenden dan ook direct gelden door snel te zijn, maar ook door aan te tonen dat hij geen enkel gevecht op de baan zomaar op zou geven. Dit toonde hij ook aan tijdens het duel met Fernando Alonso op het Circuit of the Americas en tijdens het gevecht met Sergio Perez in Mexico-Stad.

De twee veteranen waren er echter minder van gediend. Zij waren van mening dat Lawson tijdens de duels veel te agressief reed, en bekritiseerde vooral de robuuste verdedigende manoeuvres van de rijder uit Hastings. Zo noemde Alonso Lawson een 'idioot', terwijl Perez ook helemaal leegliep over zijn concurrent voor het Red Bull-zitje.

"Ik racen tegen iedereen op dezelfde manier"

Als Lawson tegenover Motorsport.com terugblikt op de gevechten met Alonso en Perez, stelt de Nieuw-Zeelander dat hij tegen hen niet anders racet dan tegen andere rijders. "Nee, het is niet zo dat... Ik probeer niet het goede voorbeeld te geven of zoiets", vertelt de 22-jarige. "Ik heb het gevoel dat ik tegen iedereen op dezelfde manier race, ik race tegen niemand anders. Ik ben pas kort aanwezig in de Formule 1, dus het is heel belangrijk om mezelf te bewijzen, maar ik probeer niet een voorbeeld te stellen, of een punt probeer te maken. Dat probeer ik niet echt te doen, nee."