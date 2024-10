’Perez haalt uit naar stewards: "Wat voor soort straf je krijgt, hangt af van wie je bent"’

Sergio Perez heeft na zijn dramatisch verlopen thuisrace flink uitgehaald naar zowel Liam Lawson als de stewards. De Mexicaan is van mening dat de Nieuw-Zeelander al meerdere ongelukken heeft veroorzaakt, maar er steeds mee weg komt. Dat heeft volgens hem te maken met de stewards.

Sergio Perez hoopte zijn rampzalige Formule 1-seizoen tijdens zijn thuisrace een andere wending te kunnen geven, maar daar slaagde de Mexicaan totaal niet in. De Red Bull-rijder kwalificeerde zich op zaterdag als achttiende en hoopte zijn weekend nog enigszins kleur te kunnen geven met een goede race, maar ook dat zat er niet in. Hij liep namelijk al snel in de race enorm veel schade op aan zijn sidepod en vloer, na een touché met zijn grote concurrent voor het Red Bull-zitje, Liam Lawson. Hierdoor kwam de Mexicaan als zeventiende over de finish.

Dit was echter niet het enige opvallende moment van Perez' race. De man uit Guadalajara had zijn RB20 namelijk nog voor de start van race verkeerd in zijn startvak geparkeerd, waarvoor hij een tijdstraf van vijf seconden ontving. Hoe kijkt hij na de race terug op dat moment? “Het was erg ongelukkig", vertelt Perez na de race tegenover Viaplay. "We wisten al snel progressie te boeken, en reden al na een aantal ronden rond de tiende plaats. Ik had natuurlijk een straf gekregen, maar het leek erop alsof we de schade konden beperken, en er lag een mooi aantal punten in het verschiet. Toen kwam ik echter in contact met Lawson, waardoor ik onwijs veel schade had."

Perez loopt helemaal leeg

Volgens Perez is er ook maar één schuldige aan te wijzen voor dat incident. "Voor mij is het heel simpel. Hij zat naast de baan, en ik zat aan de binnenkant van bocht vier. Het enige wat hij kon doen, was de bocht afsnijden en rechtdoor rijden. Hij reed alsof hij op dat moment alleen op de baan aan het rijden was, daardoor raakte hij mij en was de race voor ons beiden verpest", verklaart de 34-jarige.

"Maar het is niet zijn fout", vertelt een cynische Perez, die daarna helemaal leegloopt. "Hij rijdt zonder enige controle rond. Hij deed hetzelfde vorige week bij Fernando [Alonso, red.]. Nu doet hij het bij mij. Hij deed het ook aan het einde van de race bij Franco [Colapinto, red.]. Er wordt alleen nooit een penalty voor gegeven. Wat voor soort straf je krijgt, hangt af van wie je bent."

"Hij snapt toch helemaal niks"

Tot slot krijgt de Mexicaan de vraag of hij met Lawson over het incident zou willen praten. Daar zit Perez echter totaal niet op te wachten. "Hij snapt toch helemaal niks, dus ik ga er geen eens tijd insteken."