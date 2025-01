Wolff twijfelt aan Cadillac: "Weten niet hoeveel ze gaan investeren"

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal is ambitieus, maar een aantal van de huidige teams twijfelen aan die ambities. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog twijfels over de plannen van het nieuwe team.

Cadillac kreeg eind vorig jaar groen licht van de FOM. Er werd een principe-akkoord gesloten, en daarmee kwam een maandenlange soap ten einde. Het General Motors-merk wilde samen met Andretti de sport betreden, maar die plannen werden in eerste instantie afgeven. Toen General Motors de regie overnam, begon het balletje te rollen en kwam het rond. De huidige teams stonden echter nog niet te springen.

Kritische blik

Mercedes-teambaas Toto Wolff was zeer kritisch op de eerste plannen van Andretti. De Oostenrijker twijfelt dan ook nog een beetje over de komst van Cadillac. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt Wolff de vraag of men blij moet zijn met de komst van het nieuwe team: "Als Cadillac nu met een soort fabrieksmatige inspanning gaat komen, en een bijbehorend marketingbudget in de Formule 1 investeert, dan is dat een meerwaarde voor de sport."

Winst of verlies?

Wolff blijft vooralsnog sceptisch. De teambaas van Mercedes wordt ook gevraagd naar het geld dat de teams verdienen, de taart wordt vanaf volgend jaar immers door elf gedeeld, in plaats van tien: "In eerste instantie verliezen we dan iets. We weten niet hoeveel Cadillac in de Formule 1 gaat investeren. De compensatiebetaling, die op dit moment staat op 450 miljoen dollar, en dat is te laag. Dit compenseert niet het directe inkomensverlies. Alleen de tijd zal uitwijzen welke voordelen de sport zal ervaren van de komst van een elfde deelnemer. Als het omhoog gaat, dan wint iedereen. Maar dat weten we nog niet. Niemand heeft mij verteld wat de plannen van Cadillac precies inhouden."