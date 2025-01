IndyCar-coureur deelt opmerkelijk verhaal over F1-kans

Patricio O'Ward is een zeer populaire coureur in Mexico. Hij is al jaren actief in de IndyCar, en hij is ook verbonden aan het Formule 1-team van McLaren. O'Ward stelt dat hij eerder kans maakte op een F1-zitje bij Toro Rosso, maar dat dit door een opmerkelijke reden niet doorging.

O'Ward rijdt voor het team van Arrow McLaren in de IndyCar. Hij is daar zeker niet onsuccesvol, en hij heeft ook een rol bij het Formule 1-team van McLaren. De Mexicaan heeft al meerdere vrije trainingen en tests voor het team gereden, en hij is ook vaak aanwezig op de circuits als reservecoureur. Eerder maakte hij kortstondig onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, maar dat was geen succes.

Opmerkelijk verhaal

Volgens O'Ward had het Red Bull-avontuur wel op een succes kunnen uitdraaien. De Mexicaan stelt dat hij dicht bij een Formule 1-zitje was bij het toenmalige Toro Rosso. Hij vertelt het opmerkelijke verhaal op het YouTube-kanaal van Roberto Mtz: "Helmut Marko nam me destijds aan. Ik heb eind 2019 een contract getekend om aan de slag te gaan bij Toro Rosso. Charlie Whiting had mijn licentie al goedgekeurd, maar toen overleed hij. Daarna nam een Frans team de taken over en ze wilden me de licentie niet geven, omdat ik het plekje van een Fransman zou afpakken. Het was een politieke kwestie."

Punten

De Franse coureur waar O'Ward het over heeft is Pierre Gasly. Hij was in 2019 voor een half seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. O'Ward stelt dat er veel gedoe was over een superlicentie: "Ik had de punten, maar ze wilden de superlicentiepunten van de IndyLights niet meetellen vanwege het aantal auto's in het kampioenschap. Het moesten er vijftien zijn, maar het waren er twaalf. Ze gaven me die punten niet. Ik moest breken met Red Bull, maar ik zou fulltime bij Toro Rosso gaan racen, toen Gasly de strijd aanging met Verstappen."