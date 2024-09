McLaren gunt O'Ward vrije training in Mexico

Het team van McLaren gaat in Mexico een rookie inzetten tijdens de eerste vrije training. Het wordt een zeer speciaal moment, want McLaren laat thuisrijder Patricio O'Ward in actie komen. Het wordt de derde keer dat O'Ward een vrije training mag gaan rijden.

O'Ward rijdt in de IndyCar voor het team van McLaren. Hij is daar bezig met een aardig seizoen en hij staat momenteel op de zesde plaats in het kampioenschap. Hij is al jaren aan McLaren verbonden en hij is ook betrokken bij het Formule 1-team als reservecoureur. In de afgelopen twee jaar mocht O'Ward ook al vrije trainingen rijden, maar toen kwam hij in actie op het circuit van Abu Dhabi. Daar reed hij ook de Post Season Test.

McLaren heeft bekend gemaakt dat O'Ward de eerste vrije training in zijn thuisland Mexico gaat rijden. Op 25 oktober neemt hij plaats achter het stuur van de MCL38, het wordt een soort cadeautje voor de enthousiaste Mexicaanse fans. O'Ward kan dan in actie komen, omdat het IndyCar-seizoen dan voorbij is. De kans is aanwezig dat hij nog een keer in actie kan komen, want McLaren heeft verder nog geen rookie ingezet in 2024.