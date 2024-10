O'Ward kreeg duidelijke opdracht mee van McLaren: "Crash niet"

Patricio O'Ward kwam gisteren namens het team van McLaren in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico-Stad. Hij kreeg zo de kans om tijdens zijn thuisrace wat meters te maken in de MCL38. Dat betekende echter niet dat hij alles kon doen wat hij wilde, want hij kreeg een duidelijke opdracht mee van de Britse renstal.

De meeste racefans zullen de Mexicaan Patricio O'Ward vooral kennen als IndyCar-coureur van het team van Arrow McLaren, maar gisteren was de 25-jarige coureur te bewonderen in de Formule 1. Hij mocht tijdens de eerste training in zijn thuisland achter het stuur van de MCL38 van Lando Norris plaatsnemen. De man uit Monterrey kende een prima sessie en noteerde uiteindelijk de dertiende tijd.

Het was echter geen makkelijke sessie voor de thuisrijder. Dat had niet te maken met de vele onderbrekingen, maar met het belang van de eerste training. De tweede training stond voor de teams en rijders namelijk in het teken van de bandentest voor Pirelli, waardoor VT1 nog belangrijker was dan normaal. Dat wist het team van McLaren ook, en daarom gaven ze O'Ward een zeer duidelijke opdracht mee: "'Pato, beschadig de auto niet', 'Pato, als je te snel gaat, dan ga ik tegen je schreeuwen' en 'we hebben informatie nodig en deze sessie is ontzettend belangrijk om te zien hoe de rest van het weekend eruit komt te zien'. Het was dus heel duidelijk dat ik prioriteit moest geven aan alles wat er van me gevraagd werd op het gebied van informatie verzamelen en consistent zijn", legt de Mexicaan na VT1 uit tegenover Motorsport.com.

Nieuwe vloer

Bovendien heeft het team uit Woking dit weekend een nieuwe vloer geïntroduceerd in Mexico-Stad. Deze vloer is op alle fronten aangepast en moet ervoor zorgen dat de aerodynamische load over de hele vloer beter zal worden, stelde McLaren. De nieuwe vloer is in Mexico echter alleen gemonteerd op de bolide van Lando Norris, waardoor O'Ward dus met het nieuwe onderdeel reed in VT1. Daarom wilde de Britse renstal dat hij erg voorzichtig was. "Er zijn subtiele veranderingen", legt de meervoudig IndyCar-racewinnaar uit. "De auto is behoorlijk sterk, dus je wil niet te veel gaan veranderen. Maar dit is meer een vraag voor de engineers. Het enige wat ze tegen mij zeiden, was: 'Hey, dit is een nieuwe vloer. Crash niet. Ga niet tot het uiterste.' Zij weten dat ik behoorlijk levendig ben en ik graag de limieten van de auto opzoek door eroverheen te gaan", vertelde hij na de sessie met een lach op zijn gezicht.

"Dat zou gaaf zijn"

Maar heeft hij dan wel iets kunnen leren als hij niet op de limiet mocht rijden van het team uit Woking? "Je probeert veel voor jezelf te leren, maar probeert ook zo constant mogelijk te zijn voor het team, zodat je data voor hen kan verzamelen. Maar ik ben tevreden. We hebben alles verzameld wat we van tevoren hadden afgesproken, en dat in een behoorlijk chaotische sessie. Ik denk dat zij ook behoorlijk blij zijn met mijn verrichtingen", vertelt de 25-jarige. Zijn meters in Mexico smaken in ieder geval naar meer: "Ik kan niet wachten om weer in deze auto te rijden. Hopelijk krijg ik nog voor het einde van het jaar een kans, dat zou gaaf zijn."