'Mercedes wil 2025-wagen zolang mogelijk geheim houden'

Het team van Mercedes kwam gisteren voor het eerst in actie. Andrea Kimi Antonelli bestuurde de wagen uit 2020 tijdens een testdag op het circuit van Jerez. Het lijkt erop dat Mercedes de wagen voor het aankomende seizoen zo lang mogelijk geheim wil houden voor de buitenwereld.

Mercedes wil dit jaar gaan terugslaan. Vorig jaar konden ze slechts sporadisch meevechten met de concurrentie van Red Bull, McLaren en Ferrari. Dit jaar is er veel veranderd bij het team. Superster Lewis Hamilton heeft de stap gezet naar Ferrari, en met Simone Resta en Enrico Sampo zijn er twee belangrijke nieuwe technische namen aangetrokken. Het team hoopt dit jaar terug te kunnen slaan.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer doet Mercedes er alles aan om de nieuwe W16 zo lang mogelijk geheim te houden. Tijdens het launch evenement van de Formule 1 in de O2 Arena laat Mercedes volgens het medium de livery zien op een soort dummy-chassis. Mercedes heeft geen eigen launch op de planning staan, en volgens AutoRacer laat Mercedes de nieuwe wagen pas echt aan de buitenwereld zien tijdens de wintertest in Bahrein.

Filmdag

Het Italiaanse medium meldt dat Mercedes dan ook geen shakedown op Silverstone heeft gepland. In de voorgaande jaren was dit wel het geval. Volgens AutoRacer staat er voorafgaand de wintertest nog wel een filmdag op de planning. Mercedes zal deze filmdag waarschijnlijk gaan uitvoeren op 25 februari, één dag voor de start van de wintertest in Bahrein. De buitenwereld krijgt de nieuwe wagen van George Russell en Antonelli tijdens de testdagen pas echt te zien.

Livery

Hoe de livery van de wagen er precies uit gaat zien, is ook nog niet duidelijk. De wagen waarmee Antonelli reed in Jerez was namelijk voorzien van een bijzondere kleurstelling. De W11 was voorzien van een bijzondere camouflagekleurstelling. Volgens AutoRacer had dit geen bijzondere reden. Mercedes kon volgens het medium geen gebruik maken van de 2024-livery vanwege een aantal sponsorcontracten.