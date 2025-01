Voormalig engineer Leclerc stapt over naar Cadillac

De voormalig race-engineer van Charles Leclerc heeft de Formule 1 en Ferrari definitief verlaten. Xavier Marcos Padros maakt de overstap naar de enduranceracerij. Hij gaat een belangrijke rol vervullen bij het LMDh-programma van Cadillac. Marcos Padros was jarenlang de rechterhand van Leclerc.

Marcos Padros was jarenlang te horen in de oren van Leclerc tijdens de sessies. Vorig jaar nam hij na de Grand Prix van Miami afscheid van deze rol. Hij werd opgevolgd door Bryan Bozzi, en Ferrari communiceerde dat Marcos Padros een andere rol ging vervullen binnen het bedrijf. Het was onduidelijk wat deze rol precies inhield, en het bleef lange tijd stil rondom zijn persoon. Daar is nu verandering ingekomen.

Technisch directeur

Cadillac heeft bekendgemaakt dat ze een aantal wijzigingen hebben doorgevoerd bij hun enduranceprogramma. Marcos Padros is genoemd tot de nieuwe technische directeur van het LMDh-project. Hij zal zich gaan focussen op alle aspecten van de engineering, de car performance en de ontwikkeling. Voorheen was hij werkzaam in de Formule 1 bij de teams van HRT en Williams. Daarvoor werkte hij als chief race-engineer bij Richard Childress Racing in de NASCAR Cup Series.

Groot programma

Cadillac is dit jaar met hun LMDh-project actief in de Verenigde Staten en Europa. Ze zetten meerdere auto's in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap en in het World Endurance Championship. In het WEC werken ze vanaf dit jaar samen met Jota, en beschikken ze onder meer over de diensten van voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button. In het IMSA-kampioenschap werkt Cadillac samen met twee teams. Ze werken samen met Wayne Taylor Racing, waar ze twee wagens inzetten. Daarnaast werken ze samen met Whelen Racing, waar Formule 1-reserves Felipe Drugovich en Frederik Vesti onder contract staan. Het IMSA-seizoen gaat eind deze maand van start met de wereldberoemde 24 uur van Daytona. Cadillac kan daar successen gaan boeken.