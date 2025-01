Wolff leeft mee met Hamilton: "Deze generatie auto's ligt hem niet"

Lewis Hamilton hoopt dit jaar weer te kunnen vlammen in de Formule 1. Bij heeft Mercedes achter zich gelaten, en hij gaat rijden voor Ferrari. Hij worstelde in de afgelopen jaren met zijn vorm, en volgens Toto Wolff komt dat doordat de huidige generatie auto's hem niet ligt.

Hamilton heeft een aantal zware jaren achter de rug. In 2022 en 2023 wist hij geen Grand Prix te winnen, en dat was uniek voor Hamilton. In alle voorgaande jaren wist hij immers wél races te winnen. Vorig jaar kondigde Hamilton zijn overstap naar Ferrari aan, en hij wist toen wel twee races op zijn naam te schrijven. Verder kende hij een lastig seizoen, waarin hij regelmatig langzamer was dan zijn teamgenoot George Russell.

Generatie

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft afscheid genomen van Hamilton. De Oostenrijker weet wel waarom Hamilton het zo zwaar had, zo legt hij uit aan Auto, Motor und Sport: "Deze generatie auto's ligt Lewis niet zo. Hij remt laat en gooit de auto agressief de bochten in. De auto en de banden trekken dat niet, omdat de banden die belasting niet aan kunnen. Soms is het beter om op 98 procent te rijden. In de kwalificatie valt dan meer op in de races."

Hand in eigen boezem

Volgens Wolff lag het ook niet aan Hamilton dat hij na 2021 nog maar twee races wist te winnen. De teambaas steekt zijn hand in eigen boezem: "Hij had ook na 2021 om overwinningen en titels kunnen strijden, als wij hem het juiste materiaal hadden gegeven. Maar dat is ons niet gelukt. Tot op heden zijn we er simpelweg niet in geslaagd om de auto consistent te laten presteren en de coureurs iets te geven dat voorspelbaar is, dat genoeg downforce heeft, dat niet stuitert of sprint, dat een acceptabel weggedrag heeft, waarbij de bandenslijtage onder controle kan worden gehouden en dat de band niet te koud of te heet wordt."