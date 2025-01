Villeneuve fel: "Haal Max uit de F1, niemand geeft erom"

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari. Hij komt over van Mercedes, en het wordt gezien als één van de grootste transfers uit de hedendaagse Formule 1. Jacques Villeneuve is onder de indruk, en hij maakt een opvallende vergelijking met Max Verstappen.

Hamilton heeft elf jaar voor Mercedes gereden, en hij groeide uit tot een soort boegbeeld voor het team. Nu heeft hij toch besloten om de stap te zetten naar het iconische team van Ferrari. Het is een grote move, want in de nadagen van zijn loopbaan durft hij over te stappen naar een nieuwe omgeving. Hij treft hier Charles Leclerc, en hij wil in het scharlakenrood zijn achtste wereldtitel gaan pakken.

Schumacher

Jacques Villeneuve is onder de indruk van Hamiltons overstap. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen krijgt van The Action Network de vraag of dit de grootste overstap is sinds Schumachers stap van Benetton naar Ferrari: "Ja, Lewis Hamilton die verhuist naar Ferrari is de meest opvallende Formule 1-transfer sinds Schumacher Benetton verliet voor Ferrari. Los van raceresultaten is Hamilton de grootste coureur aller tijden vanwege de following die hij heeft."

Verstappen

Villeneuve stelt dat Hamilton niet alleen op de baan indruk maakt, maar ook in de echte wereld. De Canadees is daar heel erg duidelijk over: "Hij is heel anders. Hij is echt uniek. Hij heeft een grens verlegd. Er hangt heel erg veel van hem af. Zijn imago gaat veel verder dan de Formule 1. Er zijn niet veel coureurs zoals hij." Villeneuve maakt daarna een opvallende vergelijking: "Haal Verstappen uit de Formule 1, en dan geeft niemand erom. Haal Hamilton uit de Formule 1, en mensen geven erom. Dus ja, het is de grootste aanwinst. Ferrari is één van de grootste merken ter wereld, zo niet het grootste. Dus als je die twee samen zet, dan is het natuurlijk geweldig."