Horner looft Verstappen: "Meest indrukwekkende titel"

Het team van Red Bull Racing heeft een lastig seizoen achter de rug. Max Verstappen won in 2024 zijn vierde wereldtitel, al moest hij daar hard voor vechten. Christian Horner is dan ook van mening dat dit Verstappens meest indrukwekkende titel was.

Verstappen gold vorig jaar als de absolute favoriet voor de titel. Hij won aan het begin van het seizoen een aantal races, maar daarna verdween zijn voorsprong als sneeuw voor de zon. Het gat werd dichtgereden door de concurrentie, maar Verstappen wist er elk weekend het meeste uit te halen. Zijn concurrenten wisten hun achterstand in het wereldkampioenschap dan ook niet te dichten, en in Las Vegas prolongeerde hij zijn titel.

Nooit opgeven

Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat zijn team het zwaar heeft gehad. Horner is er duidelijk over in een interview met PlanetF1: "Je moet nooit opgeven, je moet de ruis van je tegenstanders negeren, en je moet je focussen op jezelf. Ik denk dat de belangrijkste les die we hebben geleerd, is dat we een enorm sterk en diepgaand team hebben, met een zeer gepassioneerde en toegewijde groep mensen die bij elkaar zijn gebleven en door dik en dun hebben gewerkt."

Indrukwekkend

Horner was vooral onder de indruk van zijn topcoureur Verstappen. De Britse teambaas steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken: "Max heeft in veel opzichten zijn meest indrukwekkende kampioenschap gepakt, want de uitdaging was nu helemaal anders. We begonnen het seizoen met de dominantste auto, maar hij moest echt zijn mouwen oprollen en heel erg hard vechten voor elke zege, en elk punt op de dagen dat hij niet kon winnen. Zelfs in zijn thuisrace sleepte hij de punten binnen. Hij heeft heel erg volwassen gereden, en hij heeft heel hard gewerkt met zijn engineers en de mensen achter de schermen."