Vasseur waarschuwt Hamilton: "Dat is totaal anders bij Ferrari"

Lewis Hamilton mag zich sinds nieuwjaarsdag Ferrari-coureur noemen. De onlangs 40 geworden Brit komt over van Mercedes en zal zich voor het eerst sinds 2013 moeten integreren in een team. Teambaas Frédéric Vasseur stelt dat Hamilton, ondanks dat Ferrari net als Mercedes wil winnen, toch rekening moet houden met het feit dat hij naar Ferrari overstapt.

Lewis Hamilton heeft na twaalf seizoenen afscheid genomen van het team van Mercedes. De Brit, die zes rijders- en acht constructeurstitels won in dienst van de Silver Arrows, heeft inmiddels de overstap gemaakt naar het team van Ferrari, waardoor er een einde is gekomen aan de meest succesvolle combinatie uit de geschiedenis van de Formule 1.

De 40-jarige coureur uit Stevenage, die al van kinds af aan droomt om in het rood van Ferrari te mogen rijden, wordt bij de Scuderia de teamgenoot van achtvoudig Grand Prix-winnaar Charles Leclerc.

Eerste meters

Hamilton moet, doordat Toto Wolff zijn aanvraag om voor Ferrari te testen in Abu Dhabi afwees, nog even wachten op zijn eerste meters in een Ferrari, maar daar zal snel verandering in gaan komen. De zevenvoudig wereldkampioen zal naar verluidt 20 of 21 januari zijn eerste test voor de Scuderia gaan afwerken op het circuit in Fiorano. Een week later zal Hamilton ook nog wat testdagen gaan afwerken in Barcelona.

Hamilton zal goed gebruik gaan maken van die vier testdagen waarin hij 1000 kilometer aan TPC-testuren mag afwerken. Hij heeft namelijk maar weinig voorbereidingstijd bij zijn nieuwe team, voordat het nieuwe seizoen alweer van start gaat. Bovendien is het de eerste keer sinds 2013 voor de Brit dat hij zich moet integreren in een nieuw team, en dan is het ook nog eens het legendarische team van Ferrari.

"We moeten zeker de sfeer rond het team managen"

Teambaas Frédéric Vasseur moest dat ook toen hij begin 2023 de overstap maakte van Alfa Romeo naar de Scuderia. Als Vasseur in gesprek met F1.com gevraagd wordt of hij misschien tips heeft voor Hamilton hoe hij zichzelf snel in het team kan integreren, geeft de Fransman aan dat de zevenvoudig wereldkampioen één ding moet doen.

"Ik denk dat hij moet komen zoals hij is", zo begin de Ferrari-teambaas, die wel aangeeft dat Hamilton met andere zaken rekening moet houden, aangezien hij naar Ferrari komt. "We moeten zeker de sfeer rond het team managen. Druk is niet het juiste woord, maar de passie van de tifosi, de passie van de pers, dat is totaal anders. Maar het doel is hetzelfde [als bij Mercedes, red.]. De aanpak van het bedrijf is hetzelfde: proberen het beste te doen met de auto en de engineers. We moeten deze focus behouden en niet te veel gefocust zijn op de wereld daarbuiten."