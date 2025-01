Red Bull wil samenwerking met Honda goed afsluiten: "Willen winnen"

Red Bull en Honda werken inmiddels al zes jaar samen in de Formule 1. Samen met de Japanse motorfabrikant wist het team uit Milton Keynes meerdere titels te veroveren en vele records te verbreken. Na het aankomende seizoen zal er echter een einde komen aan de succesvolle samenwerking. Christian Horner wil de samenwerking dan ook goed afsluiten in 2025.

Red Bull Racing rijdt sinds 2019 met Honda-motoren. Deze samenwerking zorgde er uiteindelijk voor dat het team uit Milton Keynes na een aantal lastige jaren met de Renault-motor eindelijk weer een stap omhoog kon zetten. Tijdens de eerste race met de Honda-motor wist Max Verstappen direct het podium te halen. Na een gevecht met Ferrari-rijder Sebastian Vettel wist de Nederlander de derde plaats te veroveren in Australië.

Succesvolle samenwerking levert veel titels op

Het bleek het begin van een succesvolle samenwerking te zijn. Verstappen wist in 2019 en 2020 vijf races te winnen in zijn Red Bull met Honda-motor en stond twintig keer op het podium. In 2021 werd het allemaal nog mooier: de Nederlander veroverde zijn eerste rijderstitel.

Na dat jaar leek er een einde te gaan komen aan de samenwerking tussen Honda en Red Bull. De Japanse motorleverancier wilde zich meer op duurzame projecten gaan richten, maar kwam op die beslissing terug na de titel van de Nederlander. Honda bleef samenwerken met de Oostenrijke formatie, niet als leverancier, maar als technisch partner.

Ook dit was niet zonder succes. In 2022 en 2023 veroverden Red Bull en Verstappen zowel de constructeurs- als de rijderstitels, en de 63-voudig GP-winnaar pakte in 2024 meteen zijn vierde wereldtitel.

"Alles in het werk stellen om te winnen"

Aankomend seizoen zal echter het laatste jaar zijn dat Red Bull en Honda samenwerken. Het team uit Milton Keynes gaat vanaf 2026 - het jaar dat er onder andere nieuwe motorreglementen van kracht zullen worden - haar eigen motor ontwikkelen in samenwerking met Ford, terwijl de Japanners zullen gaan samenwerken met het Formule 1-team van Aston Martin.

Nadat Honda Racing-topman Koji Watanabe Red Bull eerder al de opvallende belofte deed dat ze in 2025 de constructeurstitel gaan pakken, doet Red Bull-teambaas Christian Horner nu ook een belofte van zijn kant.

"2025 markeert het laatste jaar van het Honda-Red Bull partnerschap in de F1. Zeven jaar geleden, toen we aankondigden dat we gingen overstappen van onze vorige leverancier naar Honda-motoren, trokken sommige mensen onze beslissing in twijfel", zo begint de Brit in een video op de Instagram-pagina van Honda Racing Global.

"Door de jaren heen hebben we met veel historische records, zoals de 21 overwinningen uit 22 races in 2023, bewezen dat deze overstap absoluut de juiste beslissing was. Voor het laatste seizoen zullen zowel Red Bull als HRC (Honda Racing Corporation) alles in het werk stellen om te winnen. Tot die tijd blijven we samen hard werken om elke race te winnen en meer kampioenschappen veilig te stellen."